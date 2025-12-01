Adeom convoca a un paro este miércoles y el intendente Mario Bergara espera que no se afecten demasiado los servicios

El sindicato de funcionarios municipales de Montevideo ( Adeom ) convoca a un paro el miércoles 3 con movilización desde el mediodía.

La medida afectará los servicios de la comuna, aunque el intendente Mario Bergara espera que no: “Dependerá de la magnitud de las medidas que tomen”.

“Las tareas van a ser normales y las medidas gremiales serán las que tome el sindicato”, agregó Bergara a Subrayado este lunes de mañana.

El intendente dijo que está en plena negociación con Adeom para firmar un nuevo convenio colectivo por cinco años, en el que se propone que haya aumento real de salarios.

“Que el salario base, que se ajusta por IPC, pueda tener un aumento real”, dijo el jerarca.

El conflicto y paro de Adeom es “contra los recortes y el ingreso de asesores”, señala el sindicato en un comunicado publicado en redes sociales.

En cuanto a los recortes de presupuesto, Bergara dijo que es una medida a corto plazo, hasta marzo del 2026.

Y sobre los contratos con asesores políticos, en cargos de confianza, aseguró que son menos que en la administración anterior de Carolina Cosse, y que son por menos salario.

“Menos contratos y por remuneraciones más bajas”, aseguró Bergara.