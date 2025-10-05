RECIBÍ EL NEWSLETTER
RIGE HASTA LA HORA 12:00

Actualización de doble advertencia: todo el país continúa con tormentas fuertes y puntualmente severas y tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes.

Meteorología indicó que podrán registrarse rachas de vientos muy fuertes, precipitaciones (abundantes/copiosas), caída de granizo e intensa actividad eléctrica.

lluvia-viento-fuerte-rambla

Un frente frío ingresa por el litoral oeste del país generando lluvias y tormentas, algunas puntualmente fuertes y/o severas.

En zonas de tormentas podrán registrarse rachas de vientos muy fuertes, precipitaciones (abundantes/copiosas), caída de granizo e intensa actividad eléctrica.

Las principales localidades afectadas por la advertencia naranja son:

Artigas: Sequeira.

Cerro Largo: Todo el departamento.

Durazno: Aguas Buenas, Baygorria, Blanquillo, Carlos Reyles, Carmen, Centenario, Durazno, Feliciano, La Paloma, Las Palmas, Ombúes de Oribe, Pueblo de Álvarez, Rossell y Rius, San Jorge, Santa Bernardina y Sarandí del Yí.

Florida: Alejandro Gallinal, Capilla del Sauce, Casupá, Cerro Chato, Nico Pérez y Reboledo.

Lavalleja: 19 de Junio, Aramendía, Blanes Viale, Colón, Gaetán, Illescas, José Batlle y Ordoñez, José Pedro Varela, Mariscala, Minas, Pirarajá, Polanco Norte, Polanco Sur, San Francisco de las Sierras, Villa Serrana y Zapicán.

Maldonado: Aiguá, José Ignacio y Los Talas.

Paysandú: Beisso, Merinos y Tambores.

Río Negro: Grecco, Paso de los mellizos y Sarandí de Navarro.

Rivera: Todo el departamento.

Rocha: Todo el departamento.

Salto: Cayetano, Cerro de Vera, Fernández, Migliaro, Quintana y Sarandí de Arapey.

Tacuarembó: Todo el departamento.

Treinta y Tres: Todo el departamento.

Las principales localidades afectadas por la advertencia amarilla son:

Artigas: Baltasar Brum, Diego Lamas y Paso Campamento.

Canelones: Todo el departamento.

Colonia: Todo el departamento.

Flores: Todo el departamento.

Florida: 25 de Agosto, 25 de Mayo, Cardal, Chamizo, Florida, Fray Marcos, Independencia, La Cruz, Mendoza, Mendoza Chico, San Gabriel y Sarandí Grande.Lavalleja : Estación Solís, La Coronilla, Solís de Mataojo y Villa del Rosario.

Maldonado: Balneario Buenos Aires, Bella Vista, Canteras de Marelli, Cerro Pelado, Cerros Azules, El Chorro, El Edén, El Tesoro, Gerona, Gregorio Aznárez, La Barra, La Capuera, Las Flores, Maldonado, Manantiales, Nueva Carrara, Ocean Park, Pan de Azúcar, Parque Medina, Piriápolis, Playa Grande, Playa Hermosa, Playa Verde, Pueblo Solís, Punta Ballena, Punta Colorada, Punta Negra, Punta del Este, San Carlos y Sauce de Portezuelo.

Montevideo: Todo el departamento.

Paysandú: Casa Blanca, Cerro Chato, Chacras de Paysandú, Chapicuy, Colonia Nuevo Paysandú, Constancia, Esperanza, Gallinal, Guayabos, Guichón, Lorenzo Geyres, Orgoroso, Paysandú, Piedras Coloradas, Porvenir, Quebracho y Termas de Guaviyú.

Río Negro: Algorta, Bellaco, El Ombú, Fray Bentos, Gartental, General Borges, Los Arrayanes, Menafra, Nuevo Berlín, Tres Quintas, Villa María y Young.

Salto : Albisu, Arapey, Biassini, Campo de Todos, Colonia 18 de Julio, Colonia Itapebí, Constitución, Garibaldi, Itapebí, Lluveras, Puntas de Valentín, Rincón de Valentín, Salto, San Antonio, Saucedo, Termas del Arapey y Termas del Daymán.

San José: Todo el departamento.

Soriano: Todo el departamento.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/Inumet_/status/1974821888175038737&partner=&hide_thread=false
Temas de la nota

Lo más visto

video
CANELONES

"Pueblo de casas pintadas": un proyecto que comenzó en 2020 y que con 27 murales embellece San Ramón
SAN CARLOS

Un choque entre una moto y un auto dejó una joven de 20 años fallecida y otra de 24 herida
INUMET

Una advertencia por tormentas puntualmente fuertes rige para localidades de seis departamentos
TRES DETENIDOS

Incautaron 130 kilos de hachís en maniobra con aires acondicionados en terminal de carga de Carrasco
LAVALLEJA

Intentó ingresar droga a la cárcel pero la perra de la Brigada Antidrogas la delató y terminó condenada

Te puede interesar

Diego Rivero Camanduli vía Isla Brum
CECOED SE REÚNE ESTE DOMINGO

Temporal en Paysandú: ráfagas de 152 km/h causaron voladuras de techos, caída de árboles y varios daños
Meteorología cesó advertencia naranja, pero mantiene amarilla por tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes
RIGE HASTA LA HORA 14:30

Meteorología cesó advertencia naranja, pero mantiene amarilla por tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes
Temporal en Colonia: embarcaciones soltaron sus amarras en el puerto; capitán aseguró que no hubo impacto ambiental
NUEVA PALMIRA

Temporal en Colonia: embarcaciones soltaron sus amarras en el puerto; capitán aseguró que no hubo impacto ambiental

Dejá tu comentario