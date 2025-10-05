Actualización de doble advertencia: todo el país continúa con tormentas fuertes y puntualmente severas y tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes.

Meteorología actualizó la doble advertencia por tormentas fuertes y puntualmente severas y tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes .

Un frente frío ingresa por el litoral oeste del país generando lluvias y tormentas, algunas puntualmente fuertes y/o severas.

En zonas de tormentas podrán registrarse rachas de vientos muy fuertes, precipitaciones (abundantes/copiosas), caída de granizo e intensa actividad eléctrica.

Las principales localidades afectadas por la advertencia naranja son:

Artigas: Sequeira.

Cerro Largo: Todo el departamento.

Durazno: Aguas Buenas, Baygorria, Blanquillo, Carlos Reyles, Carmen, Centenario, Durazno, Feliciano, La Paloma, Las Palmas, Ombúes de Oribe, Pueblo de Álvarez, Rossell y Rius, San Jorge, Santa Bernardina y Sarandí del Yí.

Florida: Alejandro Gallinal, Capilla del Sauce, Casupá, Cerro Chato, Nico Pérez y Reboledo.

Lavalleja: 19 de Junio, Aramendía, Blanes Viale, Colón, Gaetán, Illescas, José Batlle y Ordoñez, José Pedro Varela, Mariscala, Minas, Pirarajá, Polanco Norte, Polanco Sur, San Francisco de las Sierras, Villa Serrana y Zapicán.

Maldonado: Aiguá, José Ignacio y Los Talas.

Paysandú: Beisso, Merinos y Tambores.

Río Negro: Grecco, Paso de los mellizos y Sarandí de Navarro.

Rivera: Todo el departamento.

Rocha: Todo el departamento.

Salto: Cayetano, Cerro de Vera, Fernández, Migliaro, Quintana y Sarandí de Arapey.

Tacuarembó: Todo el departamento.

Treinta y Tres: Todo el departamento.

Las principales localidades afectadas por la advertencia amarilla son:

Artigas: Baltasar Brum, Diego Lamas y Paso Campamento.

Canelones: Todo el departamento.

Colonia: Todo el departamento.

Flores: Todo el departamento.

Florida: 25 de Agosto, 25 de Mayo, Cardal, Chamizo, Florida, Fray Marcos, Independencia, La Cruz, Mendoza, Mendoza Chico, San Gabriel y Sarandí Grande.Lavalleja : Estación Solís, La Coronilla, Solís de Mataojo y Villa del Rosario.

Maldonado: Balneario Buenos Aires, Bella Vista, Canteras de Marelli, Cerro Pelado, Cerros Azules, El Chorro, El Edén, El Tesoro, Gerona, Gregorio Aznárez, La Barra, La Capuera, Las Flores, Maldonado, Manantiales, Nueva Carrara, Ocean Park, Pan de Azúcar, Parque Medina, Piriápolis, Playa Grande, Playa Hermosa, Playa Verde, Pueblo Solís, Punta Ballena, Punta Colorada, Punta Negra, Punta del Este, San Carlos y Sauce de Portezuelo.

Montevideo: Todo el departamento.

Paysandú: Casa Blanca, Cerro Chato, Chacras de Paysandú, Chapicuy, Colonia Nuevo Paysandú, Constancia, Esperanza, Gallinal, Guayabos, Guichón, Lorenzo Geyres, Orgoroso, Paysandú, Piedras Coloradas, Porvenir, Quebracho y Termas de Guaviyú.

Río Negro: Algorta, Bellaco, El Ombú, Fray Bentos, Gartental, General Borges, Los Arrayanes, Menafra, Nuevo Berlín, Tres Quintas, Villa María y Young.

Salto : Albisu, Arapey, Biassini, Campo de Todos, Colonia 18 de Julio, Colonia Itapebí, Constitución, Garibaldi, Itapebí, Lluveras, Puntas de Valentín, Rincón de Valentín, Salto, San Antonio, Saucedo, Termas del Arapey y Termas del Daymán.

San José: Todo el departamento.

Soriano: Todo el departamento.