Accidente de avión militar deja 66 muertos en Colombia y decenas de heridos

El accidente de un avión militar este lunes en el suroeste de Colombia dejó 66 muertos y decenas de heridos, lo que lo convierte en uno de los peores ocurridos en este país, dijo a la AFP una fuente de las Fuerzas Militares.

La aeronave Hércules, de fabricación estadounidense, se precipitó a tierra con 125 ocupantes a las 10:00 horas locales, poco después de despegar en Puerto Leguízamo, cerca de la frontera con Perú y Ecuador, por causas que aún se desconocen.

Entre los muertos hay 58 soldados, seis miembros de la fuerza aérea y dos policías, según la fuente militar, que no especificó la cifra de heridos.

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Imágenes de la AFP captan los restos del avión envueltos en llamas y humo, en medio de la vegetación. Los campesinos de la zona dijeron que escucharon un "estruendo".

"Sentí una explosión en el aire y, ya cuando miré, el avión venía cerca a la casa de mi parcela", dijo el campesino Noé Mota.

En esa zona operan grupos rebeldes y hay grandes cantidades de cultivos de coca. Los equipos de rescate están desplegados en la zona.

El presidente Gustavo Petro afirmó que fue un "accidente horroroso" y se refirió a la necesidad de modernizar la flota militar, en un mensaje en X en el cual publicó imágenes que muestran cómo la aeronave intenta tomar altura antes de desplomarse.

Los ejércitos de Colombia y Ecuador combaten a los poderosos carteles de la droga que operan en la zona fronteriza, donde se han registrado fuerte actividad militar y bombardeos en las últimas semanas.

Sin indicios de ataque

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, expresó en X su "profundo pesar" por el siniestro. Las causas aún no se han confirmado pero, según Sánchez, "no hay indicios de un ataque por parte de actores ilegales".

"Como consecuencia del incendio de la aeronave, parte de la munición transportada por la tropa detonó".

Eso "corresponde a lo que se escucha en algunos videos que circulan en redes sociales", explicó.

Este es el segundo accidente de un avión C-130 Hércules en Sudamérica en menos de un mes.

Un avión de carga militar boliviano que transportaba billetes bancarios se estrelló al aterrizar cerca de La Paz el 27 de febrero, y dejó al menos 24 muertos.

El Hércules es un avión turbohélice de cuatro motores fabricado por Lockheed Martin.

Conocido por su capacidad para operar desde pistas de aterrizaje improvisadas, es ampliamente utilizado por ejércitos de todo el mundo y puede transportar desde tropas hasta vehículos.

Los gobiernos de Ecuador, Venezuela y Estados Unidos lamentaron el accidente y dieron condolencias a los familiares de las víctimas.

FUENTE: AFP