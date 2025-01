Abogados de Penadés se preparan para el juicio y denuncian dificultades para su defensa por reserva de identidades

El matrimonio de abogados que defiende a Penadés, Laura Robatto y Homero Guerrero, reclama que no han podido realizar pericias semiológicas para analizar la comunicación de las víctimas, que el exsenador no puede ubicar en tiempo y espacio algunos relatos porque no sabe quiénes son las personas que los cuentan, y que no han podido acceder a los teléfonos celulares de los denunciantes.