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CASO MARÍA SOLEDAD BARRERA

Abogado de familia de pediatra fallecida por mala praxis ampliará denuncias contra anestesista y Lustemberg

Pablo Schiavi asumió la representación legal de la madre de la víctima ante el Tribunal de Ética Médica del Colegio Médico del Uruguay.

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El abogado Pablo Schiavi, representante legal de Rosario Barrera, mamá de María Soledad, la pediatra que falleció por mala praxis, procura ampliar las denuncias contra la anestesista Inés Miralles y la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, para que las analice el Tribunal de Ética del Colegio Médico.

Schiavi asumió la defensa letrada de la familia Barrera en el ámbito del Colegio Médico del Uruguay, una persona pública no estatal, donde está el Tribunal de Ética, que ante dos denuncias, contra Miralles y contra Lustemberg, entendió que "había que ampliar o aclarar algunos términos".

El abogado trabaja en la representación de las dos denuncias con las formalidades de estilo para que ingresen en la órbita del Tribunal de Ética Médica y sean juzgadas, para determinar "si hubo o no apartamiento de la conducta ética de ambos profesionales".

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El primer objetivo es que se admitan ambas denuncias y ahí se inicie el proceso, que podrá derivar en el archivo o en la sanción a los profesionales por falta ética.

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