está fuera de peligro

A un policía se le escapó un disparo dentro de un banco de Rocha y se hirió un pie

"Esto es un accidente laboral", dijo el vocero de uno de los sindicatos policiales en Rocha. Además, un testigo contó lo ocurrido dentro del Banco República.

El policía se disparó en un pie pero está fuera de peligro.

banco-republica-brou-ciudad-de-rocha-fachada

Un policía que cumple funciones como eventual en el Banco República de la ciudad de Rocha se disparó en un pie y resultó herido, a última hora de la tarde del viernes.

El proyectil de la pistola Glock 9 milímetros le ingresó en el pie derecho. Médicos que llegaron al lugar en una ambulancia lo asistieron y lo derivaron a un centro asistencial. Se encuentra fuera de peligro.

Dean Iguini, integrante del Sindicato de la Policía Nacional (Sipolna) de Rocha dijo a Subrayado que su colega quedó "en estado de shock".

Foto de archivo.
Un policía denunció que le robaron el arma y era mentira: fue condenado por simulación de delito

Sobre el caso, agregó que "la Glock es muy segura" y que solo presionando 2,5 kilos en la cola del disparador puede que se dispare. "Incluso tirándola contra la pared ella no se acciona. No es que le roces la cola del disparador y dispare", explicó.

"Esto es un accidente laboral", expresó. Y agregó: "Sabemos que tenemos responsabilidades, a partir de que somos policías tenemos que tener la precaución correspondiente".

Billy Castro fue testigo de lo ocurrido. Estaba en el banco a las 17:50 horas cuando ocurrió el episodio. "Se sintió un estampido. Me di vuelta y vi a un policía. Le dije: me parece compañero que se le escapó un tiro. Miró para todos lados, se agachó y se sentó", contó a Subrayado.

Agregó que hubo corridas dentro del banco, donde había "entre 12 y 15 personas, incluso unos niños chicos que andaban allí con la mamá".

