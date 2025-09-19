Un policía denunció que le robaron el arma y era mentira: fue condenado por simulación de delito

Un policía que cumplía funciones en el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) fue condenado en la ciudad de Durazno por simulación de delito. El 8 de setiembre denunció que un ladrón había entrado en su casa y robado su arma de reglamento pero era mentira.

Entonces relató ante sus colegas que el hombre le robó la funda con el arma, dos cargadores, 34 proyectiles y una cortadora de pelo. La Policía dio con el joven de 26 años durante un allanamiento pero al seguir investigando también detuvo al funcionario, sospechoso de simulación de delito y testimonio falso.

El policía fue condenado en las últimas horas a cumplir 8 meses de libertad a prueba por simulación de delito.

En tanto, el joven de 26 años, a quien se lo investiga por venta de drogas y tiene antecedentes penales, fue condenado por tráfico y tenencia de arma de fuego y porte.

El arma de reglamento del policía, una Glock de calibre 9 milímetros, fue recuperada con la numeración limada.