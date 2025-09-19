RECIBÍ EL NEWSLETTER
testimonio falso

Un policía denunció que le robaron el arma y era mentira: fue condenado por simulación de delito

Quien presuntamente le había robado el arma es un joven de 26 años, quien fue condenado y la Policía investiga como vendedor de drogas.

Foto de archivo.

Foto de archivo.

Un policía que cumplía funciones en el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) fue condenado en la ciudad de Durazno por simulación de delito. El 8 de setiembre denunció que un ladrón había entrado en su casa y robado su arma de reglamento pero era mentira.

Entonces relató ante sus colegas que el hombre le robó la funda con el arma, dos cargadores, 34 proyectiles y una cortadora de pelo. La Policía dio con el joven de 26 años durante un allanamiento pero al seguir investigando también detuvo al funcionario, sospechoso de simulación de delito y testimonio falso.

El policía fue condenado en las últimas horas a cumplir 8 meses de libertad a prueba por simulación de delito.

Foto: Subrayado. Policía en el centro de Maldonado.
En tanto, el joven de 26 años, a quien se lo investiga por venta de drogas y tiene antecedentes penales, fue condenado por tráfico y tenencia de arma de fuego y porte.

El arma de reglamento del policía, una Glock de calibre 9 milímetros, fue recuperada con la numeración limada.

video
