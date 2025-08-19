A un hombre le golpearon la cabeza y le incendiaron parte de su casa; denuncia hostigamiento

Un hombre que vive en el barrio Los Bulevares , cerca de Paso de la Arena , denuncia que está siendo hostigado. El domingo en pocas horas recibió dos ataques.

Sobre las tres de la tarde, Bomberos trabajó en su casa en Pasaje Reconquista y Pasaje Democracia para apagar un incendio parcial en uno de los dormitorios. Según relató el denunciante a la Policía , dos personas del barrio llegaron y tiraron una botella con nafta incendiada hacia adentro de la vivienda.

El hombre escapó de la casa y fue atacado a balazos, según relató. Sin embargo, no recibió ningún impacto de bala.

Mientras, policías de URPM 4 persiguieron corriendo a uno de los presuntos agresores que escapó por un campo.

Dos horas y media más tarde, a las cinco y media, familiares del hombre llamaron al 911 para reportar que la misma víctima estaba siendo agredida a golpes.

Según dijeron, lo golpearon con un hacha en la cabeza. Fue trasladado al hospital del Cerro donde se le diagnosticó un corte con arma blanca en el cráneo, pero está fuera de peligro.

Según el hombre atacado, las personas que le incendiaron parte de la casa primero y lo golpearon después son parte de una banda que usurpa viviendas en la zona y, dijo además, que hace poco tiempo un familiar suyo fue enviado a la cárcel y comenzó a recibir hostigamientos desde entonces.

Las declaraciones y los hechos están bajo investigación de la Policía de la Zona Operacional IV y de la Fiscalía de Flagrancia de 10° turno.