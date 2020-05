A los 89 años, murió el exintendente, senador y diputado colorado Juan Justo Amaro

Informa CW 33 Radio Florida que no habrá velatorio. El sepelio es a las 17 en el Cementerio local.

Dirigentes colorados se pronunciaron por la pérdida de uno de sus dirigentes más antiguos

En Florida fue el líder de la Lista 22, dominante durante los años 80 y parte de los 90. En lo nacional fue un hombre muy cercano al expresidente Jorge Batlle, conformando el riñón de la Lista 15.

Su primer trabajo en el sector público fue en AFE, en 1945. Tenía apenas 15 años. Allí permanecerá hasta 1962, cuando decide lanzarse a la política. En 1963, es electo miembro del Concejo Departamental de Florida,

En 1965 es designado director de UTE por el Poder Ejecutivo, cargo que desempeñaría durante dos años. Desde allí saltó al directorio de Ancap hasta fines de la legislatura.

Es elegido diputado por Florida en las elecciones de 1971. Era uno de los legisladores que se encontraba en actividad cuando el Palacio Legislativo fue clausurado por las Fuerzas Armadas durante el Golpe de Estado del 27 de junio de 1973.

Reinstaurada la democracia, Amaro Corrado vuelve a ser elegido diputado por su departamento y vuelve a ser reelecto en 1989.

En 1995 asumió como intendente de Florida. No logra ser reelecto en 1999, pero asume como presidente de OSE durante esa legislatura. Permanece en el cargo hasta 2003.

En 2005 asume como senador en la que sería su última gestión político partidaria.

En 2007, el fiscal Eduardo Fernández Dovat pidió el sometimiento a proceso del senador Amaro por un delito continuado de fraude y cuatro delitos de abusos de funciones. El Senado se pronunció por 16 votos en 29 a favor de habilitar el desafuero del legislador, pero la votación fue negativa ya que se requerían 2/3 de los votos de los componentes, es decir 21 voluntades.

Finalmente, en 2010 fue procesado por abuso de funciones a raíz de su gestión en OSE La justicia lo acusó de gastos excesivos en el pago de viáticos a personal de confianza; la asignación irregular de publicidad oficial; la utilización y gastos por locomoción propia y contratada. También se constataron irregularidades en el manejo de los fondos de obras.

Pagó con prisión domiciliaria el procesamiento como "coautor responsable de un delito continuado de fraude y autor de un delito continuado de abuso de funciones en casos no previstos especialmente por la ley en reiteración real"

Muchos de sus correligionarios salieron a defenderlo. En el mismo tomo, su abogado de entonces, el penalista Jorge Barrera, dijo que estaba fuera de cuestión la honestidad del caudillo floridense.

Barrera declaró a la prensa que las imputaciones realizadas en contra de su defendido no refieren a la obtención de un "beneficio personal".

Para explicar ese razonamiento, el abogado aseguró que Amaro manejó durante su gestión en OSE más de U$S 510 millones de presupuesto, mientras la imputación observa hechos cuyo monto no superó los U$S 10.000.

Posteriormente, ya retirado, siguió manteniendo su influencia dentro del Partido Colorado. Integró en el CEN y ha sido un referente político en su departamento.

Con gran tristeza comunico que acaba de fallecer mi amigo y referente #JuanJustoAmaro



Senador, Diputado, Intendente. Puntal que siempre acompañó a los que levantamos la bandera del @PartidoColorado



Apretado abrazo a su familia y su #Lista22. El #Batllismo está de duelo, #QEPD pic.twitter.com/EVeP4g8lbR — José Amorín Batlle (@jgamorin) May 20, 2020

Lo homenajeó en Twitter su hijo, Juan Justo Amaro Cedrés, heredero político de la Lista 22 "Agrupación Amaro Peralta"

"Hoy comienza la leyenda, la vida de un hombre leal, honesto y buen amigo, falleció JUAN JUSTO AMARO", escribió.