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BOGOTÁ

Yamandú Orsi llegó a Colombia para la reunión de la Celac y reunirse con Gustavo Petro

El presidente Yamandú Orsi llegó este viernes de tarde a Colombia, donde el sábado asumirá la presidencia rotativa de la Celac; fue recibido por la vicepresidenta Francia Márquez.

Orsi con Francia Márquez. Foto: Presidencia de Uruguay.

Orsi con Francia Márquez. Foto: Presidencia de Uruguay.

El presidente Yamandú Orsi llegó este viernes de tarde a Bogotá, Colombia, para participar este sábado de la décima cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños ( Celac).

En su arribo a Colombia, Orsi fue recibido por la vicepresidenta Francia Márquez (foto), y este mismo viernes se reunió con su par colombiano Gustavo Petro.

Orsi asume este sábado la presidencia rotativa de la Celac, y como tal promoverá un acuerdo entre los países que la integran para tener políticas comunes en temas que preocupan a la región, según adelantó esta semana en declaraciones a la prensa.

yamandu orsi asume este sabado la presidencia de la celac; este viernes se reunio con gustavo petro
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Yamandú Orsi asume este sábado la presidencia de la Celac; este viernes se reunió con Gustavo Petro

Entre esos temas mencionó el narcotráfico y el crimen organizado, la pobreza y la situación económica.

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