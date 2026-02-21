Virus mata a 72 tigres en un zoológico en Tailandia: "Cuando nos dimos cuenta, ya era tarde"

Un total de 72 tigres han muerto en las últimas semanas en un parque zoológico privado del norte de Tailandia a causa de una infección viral y bacteriana, informaron las autoridades.

Las pruebas detectaron la presencia del muy contagioso virus del moquillo canino, que puede afectar a grandes felinos, así como de bacterias del sistema respiratorio, informó el viernes en un comunicado el Departamento de Ganadería de la provincia de Chiang Mai.

"Cuando los tigres enferman, es más difícil detectarlo que en animales como los gatos o los perros. Cuando nos dimos cuenta de que estaban afectados, ya era demasiado tarde", aseguró a un medio local el director de la entidad, Somchuan Ratanamungklanon.

Los felinos permanecían en cautiverio en el parque zoológico privado Tiger Kingdom, con el que la AFP no pudo contactar el sábado por la mañana.

Según su página web, en el recinto los visitantes pueden "acariciar, tocar y tomarse fotos de cerca" con los animales.

"Estos tigres murieron tal y como vivieron: en la miseria, el cautiverio y el miedo. Es hora de que el gobierno tailandés cierre estas operaciones de una vez por todas", denunció a la AFP la organización de defensa animal PETA Asia.

"Si los turistas dejaran de acudir, estos sitios dejarían de ser rentables rápidamente y tragedias como esta serían mucho menos probables", añadió.

FUENTE: AFP.