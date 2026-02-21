RECIBÍ EL NEWSLETTER
enfermedad

Virus mata a 72 tigres en un zoológico en Tailandia: "Cuando nos dimos cuenta, ya era tarde"

Las pruebas detectaron la presencia del muy contagioso virus del moquillo canino, que puede afectar a grandes felinos.

Foto: AFP. Tigre fotografiado en parque en Tailandia.

Foto: AFP. Tigre fotografiado en parque en Tailandia.

Un total de 72 tigres han muerto en las últimas semanas en un parque zoológico privado del norte de Tailandia a causa de una infección viral y bacteriana, informaron las autoridades.

Las pruebas detectaron la presencia del muy contagioso virus del moquillo canino, que puede afectar a grandes felinos, así como de bacterias del sistema respiratorio, informó el viernes en un comunicado el Departamento de Ganadería de la provincia de Chiang Mai.

"Cuando los tigres enferman, es más difícil detectarlo que en animales como los gatos o los perros. Cuando nos dimos cuenta de que estaban afectados, ya era demasiado tarde", aseguró a un medio local el director de la entidad, Somchuan Ratanamungklanon.

Gianina García Troche y Sebastián Marset.
Seguí leyendo

Gianina García Troche, expareja de Marset, fue trasladada a cárcel de máxima seguridad en Paraguay

Los felinos permanecían en cautiverio en el parque zoológico privado Tiger Kingdom, con el que la AFP no pudo contactar el sábado por la mañana.

Según su página web, en el recinto los visitantes pueden "acariciar, tocar y tomarse fotos de cerca" con los animales.

"Estos tigres murieron tal y como vivieron: en la miseria, el cautiverio y el miedo. Es hora de que el gobierno tailandés cierre estas operaciones de una vez por todas", denunció a la AFP la organización de defensa animal PETA Asia.

"Si los turistas dejaran de acudir, estos sitios dejarían de ser rentables rápidamente y tragedias como esta serían mucho menos probables", añadió.

FUENTE: AFP.

Temas de la nota

Lo más visto

video
MONTEVIDEO

Comerciantes de Techitos Verdes reclaman que IMM asigne nuevos puestos: "Hay 36 locales vacíos, no damos para pagar los gastos"
SINIESTRO FATAL

Una mujer de 51 años murió tras ser embestida por un ómnibus en 8 de Octubre y Teófilo Collazo
EL CANAL URUGUAYO

Canal 10 estrena nuevo set y suma nueva programación a su streaming
EN REDES SOCIALES

Empresario argentino Alberto Samid criticó al sistema de salud uruguayo y directora del MSP salió al cruce
APARICIO SARAVIA Y HUMBERTO SARRILI

Tres personas quedaron atrapadas tras chocar contra un ómnibus y una columna en Peñarol

Te puede interesar

Foto: Subrayado. Policía de Tacuarembó.
EN TACUAREMBÓ

Fue ubicada la adolescente que está bajo amparo de INAU y estaba ausente
En 2025 se vendieron 4 toneladas de cannabis en farmacias, una más que el año anterior video
Lo informó el ircca

En 2025 se vendieron 4 toneladas de cannabis en farmacias, una más que el año anterior
Foto: Subrayado. Laguna Garzón, Maldonado.
maldonado – rocha

Técnicos de MGAP viajaron a Laguna Garzón ante confirmación de influenza aviar en un cisne

Dejá tu comentario