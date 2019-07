Villar apeló a Seregni, D'Elía, la clase obrera y los pobres para presentarse como vice

Y lo hizo apelando a referentes históricos de la izquierda como el general Liber Seregni y José “Pepe” D’Elía, en una claro gesto de identificación con figuras comunes y veneradas por todos los frenteamplistas.

También hizo referencia a características que el Frente Amplio reivindica como señas de identidad, cuando dijo que su universidad fue “el movimiento obrero”, o que su “compromiso” fue y es con “los pobres”.

“Soy una trabajadora, y reconozco que mi universidad fundamental fue el movimiento obrero, fue allí, peleando por los trabajadores que tuve mi mejor formación, donde tuve que crecer, aprender y formarme junto a Pepe D’Elía, y en ese sentido mi compromiso siempre es y ha sido por los pobres”, dijo en una frase.

Tras felicitar a Carolina Cosse por su “valentía” para “someterse a un plebiscito público”, Villar adelantó que espera integrar a la ex precandidata al “equipo” que ahora conforma con Martínez.

Villar también apeló a los “jóvenes” y los invitó a “construir una nueva utopía.

Y en una fórmula presidencial que se planteó desde el comienzo la obligación de ser paritaria (con un hombre y una mujer), Villar destacó su condiciones de feminista “de hecho”.

“Pertenezco a una generación que no hablaba de feminismos, era feminista por la vía de los hechos. Fuimos transgresoras sin pedir permiso”, aseguró.

Fueron todos guiños y referencias a la izquierda y a los frenteamplistas que ahora debe conquistar, primero para ser proclamada por el Plenario Nacional del FA, y segundo para ir por los votos de quienes se identifican con este partido político y quienes alguna vez confiaron en esta colectividad y ahora integran “el club de los desencantados”.

Con esas premisas parece haber hablado Villar para el gran público que no la conoce, extremo que reconoció: “Agradezco a todos, a los que me conocen y a los que no, y les pido la oportunidad de conocerme”.