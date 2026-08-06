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VENDAVAL DE AGUA Y VIENTO

Vientos de más de 100 km/h provocaron voladuras de techos en Paysandú; "fue un instante, diez segundos"

SUno de los vecinos afectados aseguró que fue "un vendaval de agua y viento que no se veía nada". Ese instante le destrozó parte de su vivienda y luego el viento calmó.

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En Paysandú, los vientos llegaron a más de 100 kilómetros por hora, provocando destrozos y voladuras de techos de viviendas en barrios del norte de la capital departamental.

Una familia sufrió daños en su casa. Se le rompió parte del techo y del frente de la vivienda, y a partir de ahí se le mojaron parte de sus pertenencias. "Fue un instante, diez segundos, un vendaval de agua y viento que no se veía nada", aseguró el vecino.

Ese instante le destrozó parte de su vivienda y luego el viento calmó. Las chapas volaron y terminaron a varios metros. Otros vecinos también sufrieron daños en sus casas.

AFP
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