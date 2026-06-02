Vicepresidente de Jutep respondió un desafío matemático y en redes le pidieron explicaciones por la camioneta de Orsi

Mientras la Junta de Transparencia (Jutep) considera las denuncias por venta y compra de vehículos del presidente Yamandú Orsi, Alfredo Asti demostró habilidades matemáticas con una tuitera anónima y recibió un duro comentario de otro usuario de la red “X”.

La usuaria identificada como @arliyyo puso un desafío a sus pocos seguidores que decía que “solo el 1% conoce la respuesta sin buscar en Google” y la fórmula era la siguiente: 3(y-4) = 15”. El juego consta de identificar el valor de “y”.

Asti respondió “9” a las 16:34 horas, de una tarde intensa en Torre Ejecutiva, cuando el presidente llamaba a algunos periodistas para dar su versión sobre los confusos episodios en torno a su camioneta y anterior vehículo que incorporó a su patrimonio mientras rebajas sustanciales de precio y una donación.

ASTI

Ese caso fue denunciado a la Jutep, y Asti había declarado que el órgano del cual es vicepresidente analizará las denuncias.

A la respuesta de Asti al desafío matemático, le respondió un usuario identificado como Carlos Briano “RESUELVA ESTA: @OrsiYamandu paga la camioneta, con un auto que rifaron, no hubo ganador, lo donó CarOne al FA, no pidieron permiso al MEF para la rifa, como pasó del FA a Orsi la propiedad, como pagó el saldo, justifique el descuento violando la ley”.

Ese diálogo es uno de los tantos que se dan estos días en medio de un enredo de explicaciones y aclaraciones sobre el hecho.

El prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, había dicho que no veía problemas legales en la compra de la camioneta pero aclaró que otra cosa es lo ético, y él no se iba a pronunciar sobre eso. Esa es la respuesta que debe dar la Jutep.