Vecinos de Shangrilá norte rechazan instalación de bombas de saneamiento en plaza: "Lo peor es el olor"

Vecinos de Shangrilá norte, próximos a la plaza Alfredo Zitarrosa, rechazan la instalación de tres bombas de saneamiento destinadas a un proyecto inmobiliario.

"No lo queremos porque todas las bombas de saneamiento que están en la zona por la cantidad de árboles que hay, cuando hay plafón bajo el olor es insoportable. El ruido también afecta. Las vibraciones que produce la bomba pueden afectar las viviendas que están en la cera de enfrente. Lo peor es el olor, el caif está ahí y si hoy o mañana esto es vandalizado o se descomponen las bombas (...) dónde va a ir a parar todo eso", dijo Ana, vocera de los vecinos.

El corresponsal de Subrayado, Eduardo Castro, informó que la plaza tiene un proceso de muchos años, es muy cuidada por los vecinos y cuenta con juegos y con un caif.

La Intendencia de Canelones estableció que es un predio público, cedida una parte a OSE para las obras y para la instalación de los pozos de bombeo para el saneamiento de emprendimientos edilicios importantes.

Ana contó que conocieron la noticia el año pasado. "Vinieron, cercaron todo (...) sacamos todo el cerco que habían puesto", dijo.

Según comentó, nadie les explicó lo que pasaba, por lo que averiguaron y supieron que se trataba de las bombas de saneamiento para el nuevo barrio que se va a construir del otro lado de Calcáneo.

"Nosotros no estamos dentro del Costa Plan. Nunca nos dijeron que nos iban a poner saneamiento a nosotros, más allá de que si las bombas están ahí nos van a corresponder. Quizás en un futuro nos dijeron, podría ser", relató.

Julio, otro de los vecinos, comentó que se trata de una obra monumental.

Este viernes se reúnen con autoridades de la intendencia. "Por ahora hicimos todo lo que es reglamentariamente protocolar, presentamos más de 600 firmas en la Intendencia de Canelones ya hace tiempo (...) se presentaron en la OSE también cartas, firmas; ya está ahora vamos por la pesada, por decirlo de alguna manera", concluyó.