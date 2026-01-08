RECIBÍ EL NEWSLETTER
ruta 102 y coronel raíz

Vecinos reclaman seguridad en la zona donde mataron a un hombre en una rapiña: "No da para vivir" en el lugar, afirman

"Es lamentable, a quien no le han robado un animal, le han copado la casa, al que no le han copado le han robado, y por lo general no pasa una semana de que no haya un hecho", sostuvo un hombre.

zona-colon-inseguridad

Daniel Sosa es vecino de la zona de ruta 102 y Coronel Raíz, donde este miércoles delincuentes mataron a un hombre de 32 años para robarle la moto en la que circulaba con su sobrino. Vecinos de la zona reclaman por más seguridad.

Contó que sobre las 23:00 horas, cuando se dirigía a trabajar, paró en el semáforo y vio a un hombre tirado.

"Lo primero que pensé es que había habido un accidente de tránsito. Trabajo en la salud y quise dar una mano, estaciono, y resulta que había sido una rapiña. Me encuentro con el muchacho tirado, con dificultad para respirar, con herida de entrada y salida por arma de fuego", relató Daniel. "Estaba casi en coma y esperamos a que viniera la móvil. Creo que tardó 20, 30 minutos, y ayudamos a subirlo pero después me enteré del trágico desenlace", agregó.

diputado abdala pedira llamar a sala al ministro carlos negro para informar sobre la situacion de la seguridad
Seguí leyendo

Diputado Abdala pedirá llamar a sala al ministro Carlos Negro para informar sobre la situación de la seguridad
TESTIGO HOMICIDIO

Daniel asegura que "no da para vivir" en el lugar.

"Acá es una zona bastante poblada, suburbana rural, y hay escuelas, y la verdad mucha gente productora, gente que tiene animales, y la verdad es que es lamentable, a quien no le han robado un animal, le han copado la casa, al que no le han copado le han robado, y por lo general no pasa una semana de que no haya un hecho. Tengo un amigo que hace unos días lo apuntaron con un arma de fuego y le robaron la moto. Coparon una empresa importante hace poco, también a tres cuadras, y siempre todas las semanas pasa algo", afirmó.

Dijo que la seguridad "es impresionante" y que hay calles sin iluminación, y que eso no contribuye. "Pasar por acá de noche es sinónimo de que te roben", remarcó Daniel.

En la tarde de este jueves, varios vecinos se convocaron en el punto para reclamar medidas por seguridad.

"No podés salir de tu casa si no dejás a alguien", sostuvo un vecino.

vecinos-e88b62619c189ab5e3e924a5ca0dcfa00149d7948c3d1b6babfce0a337f244c5

Temas de la nota

Lo más visto

video
CEREMONIA EN NUEVO BERLÍN

Filántropo estadounidense dona tres islas a Uruguay que serán recibidas este jueves por Yamandú Orsi
INUMET

Doble advertencia por tormentas fuertes para localidades de ocho departamentos
OTORGADA POR ANA OLIVERA

Edil propone que Intendencia de Montevideo le retire la llave de la ciudad otorgada a Nicolás Maduro en 2013
MONTEVIDEO

Dos delincuentes mataron a un hombre de un disparo para robarle la moto cuando iba con su sobrino
METEOROLOGÍA

Tormentas fuertes y la formación de un ciclón extra-tropical: el aviso de Inumet para los próximos días

Te puede interesar

No veo elecciones: para Orsi, detención de Maduro es algo bueno solo si el régimen autoritario deja de existir video
Política

"No veo elecciones": para Orsi, detención de Maduro es algo bueno solo si "el régimen autoritario deja de existir"
AFP
Yván Gil Pinto

Canciller de Venezuela respondió a Orsi: "Carece de autoridad sobre la vida política de Venezuela"
Clave policial: qué se sabe de los 10 homicidios que hubo en lo que va del año video
INFORME ESPECIAL

Clave policial: qué se sabe de los 10 homicidios que hubo en lo que va del año

Dejá tu comentario