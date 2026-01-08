Vecinos reclaman seguridad en la zona donde mataron a un hombre en una rapiña: "No da para vivir" en el lugar, afirman

Daniel Sosa es vecino de la zona de ruta 102 y Coronel Raíz, donde este miércoles delincuentes mataron a un hombre de 32 años para robarle la moto en la que circulaba con su sobrino. Vecinos de la zona reclaman por más seguridad .

Contó que sobre las 23:00 horas, cuando se dirigía a trabajar, paró en el semáforo y vio a un hombre tirado.

"Lo primero que pensé es que había habido un accidente de tránsito. Trabajo en la salud y quise dar una mano, estaciono, y resulta que había sido una rapiña. Me encuentro con el muchacho tirado, con dificultad para respirar, con herida de entrada y salida por arma de fuego", relató Daniel. "Estaba casi en coma y esperamos a que viniera la móvil. Creo que tardó 20, 30 minutos, y ayudamos a subirlo pero después me enteré del trágico desenlace", agregó.

TESTIGO HOMICIDIO

Daniel asegura que "no da para vivir" en el lugar.

"Acá es una zona bastante poblada, suburbana rural, y hay escuelas, y la verdad mucha gente productora, gente que tiene animales, y la verdad es que es lamentable, a quien no le han robado un animal, le han copado la casa, al que no le han copado le han robado, y por lo general no pasa una semana de que no haya un hecho. Tengo un amigo que hace unos días lo apuntaron con un arma de fuego y le robaron la moto. Coparon una empresa importante hace poco, también a tres cuadras, y siempre todas las semanas pasa algo", afirmó.

Dijo que la seguridad "es impresionante" y que hay calles sin iluminación, y que eso no contribuye. "Pasar por acá de noche es sinónimo de que te roben", remarcó Daniel.

En la tarde de este jueves, varios vecinos se convocaron en el punto para reclamar medidas por seguridad.

"No podés salir de tu casa si no dejás a alguien", sostuvo un vecino.