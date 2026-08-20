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RUTA 48

Vecinos de Las Piedras denuncian disturbios en torno a un boliche y reclaman mayores controles en la zona

Los afectados aseguran que se concentran unas 40 motos y hasta gente a caballo llega al local bailable, ubicado en la ruta 48.

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Vecinos de Las Piedras realizaron una concentración en reclamo de disturbios que se generan en torno a un boliche bailable de la zona, concretamente en la entrada de la ciudad.

Denuncian que los sábados de noche andan autos con parlantes con música, ocurren picadas de motos, peleas y hasta se escuchan disparos en la zona durante la madrugada. Los vecinos del barrio, donde viven unas 60 familias, aseguran que los ruidos se dan en la ruta 48 y por las calles del barrio, y no los dejan dormir.

Los afectados aseguran que se concentran unas 40 motos y hasta gente a caballo llega al boliche. Reclaman la intervención de las autoridades, mayor efectividad en los controles de la Policía y de la Intendencia de Canelones, y que haya patrullaje los sábados mientras dure el baile.

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El jefe de Policía de Canelones, Favio Quevedo, indicó que trabajan en conjunto con Policía Caminera y la comuna canaria en el control de la zona durante los fines de semana.

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