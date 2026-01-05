RECIBÍ EL NEWSLETTER
Vecina de Paso Molino convirtió un basural en una placita en la que el barrio se encuentra: la historia

“Es un día muy lindo, cuando nos avisaron que iban a hacer esto, nos emocionamos todos, mucho”, contó una niña durante la celebración de Reyes en la placita.

niños-plaza-paso-molino

“No había hamacas, era todo basura. Ahora, con juegos todos los días bajamos y jugamos a la mancha, al escondite”. Esas son las palabras de una niña del barrio Paso Molino y lo que describe es la placita del barrio que fue obra, esfuerzo y cariño de una vecina, que convirtió un basural en un espacio de encuentro.

La vecina es Marianella Rodríguez contó a Subrayado que estaba “todo abandonado”. “Empecé a limpiar, a limpiar, a sacar mugre, mugre”, relató.

Luego de limpiar, comenzó a construir mesas, bancos, portamacetas, papeleras y colocó plantas. Hay algunos elementos que son reciclados. Para otros, compró portland, arena, y dedicó horas de trabajo. Aprendió a cortar el pasto, a usar la amoladora.

“Todo es plata. Mi sueldo es bajo, soy auxiliar de servicio, y sale de mi plata”, dijo sobre la financiación del lugar.

Ahora les gustaría sumar aparatos para que las personas adultas hagan ejercicios. “Al alcalde, sería bárbaro si viniera a conocer el lugar”, dijo.

“Me motiva que vivo acá, siempre vi todo esto muy abandonado y ahora más que nada no voy a bajar los brazos, voy a seguir haciendo más cosas y que se contagie la gente, porque la idea es que se puede”, afirmó.

Este lunes, hubo celebración del Día de Reyes en la plaza.

“Es un día muy lindo, cuando nos avisaron que iban a hacer esto, nos emocionamos todos, mucho”, contó una niña.

NIÑOS REYES PLAZA

