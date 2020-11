Varios heridos y al menos un fallecido en un presunto ataque terrorista en Viena

"Parece que es un ataque terrorista" con varios heridos y varios atacantes, afirmó el ministro austriaco del Interior, Karl Nehammer, quien pidió a los habitantes prudencia y permanecer en casa.

Según información a la que pudo acceder Subrayado el ministerio del Interior del país dijo en conferencia de prensa que no darán "la cifra final". "Recomiendan no llevar a los niños a la escuela y en lo posible no salir de las casas" se informó. Además varios hoteles del centro, donde las personas que se encontraban en esos lugares buscaron refugio, ofrecieron pasar la noche de forma gratuita.

Por su parte, el canciller austriaco, Sebastian Kurz, condenó lo que consideró "un ataque terrorista repugnante". "Estamos experimentado difíciles horas en nuestra República", agregó.

La policía austriaca señaló en su cuenta de Twitter que los tiroteos se produjeron en seis lugares diferentes del centro de Viena. El atacante que fue abatido por un policía poseía un cinturón con explosivos.

Un testigo, interrogado por una cadena de televisión local, dijo que vio "correr a una persona con un arma automática, que disparaba" intensamente.

La policía llegó al lugar y repelió la agresión. Otro testigo habla "de al menos 50 disparos".

"Hasta este momento no es posible decir si la sinagoga era el objetivo", dijo en Twitter Oskar Deutsch, presidente de la Comunidad israelita de Viena (IKG).