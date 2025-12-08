RECIBÍ EL NEWSLETTER
CAMPAÑA APUNTA A PREVENCIÓN

Van 35 ahogamientos en lo que va del año; ocho de las víctimas eran menores de 19 años

La campaña apunta a la prevención de ahogamientos con énfasis en mejorar la percepción del riesgo y mejorar la supervisión de niños y adolescentes.

Este 8 de diciembre, se conmemora el Día Nacional de Prevención del Ahogamientos. Este año, la campaña está enfocada en evitar los siniestros en niños y adolescentes.

El ahogamiento es una de las principales causas de muerte en niños y niñas. La mayoría de los ahogamientos sucede en el hogar.

El 50% de quienes se ahogan en Uruguay son menores de 25 años. En tanto, en menores de 5 años el 100% de los ahogamientos ocurre en el hogar, indicó Ana Ortiz, coordinadora del área de programas especiales de la Secretaría Nacional del Deporte.

El mayor factor de riesgo es la falta de supervisión y la falta de restricción de acceso a piscinas o recipientes con agua en los que un niño pueda caer y no logre levantarse para sacar la cara del agua.

Ortiz instó a mejorar la percepción del riesgo, como desarmar y vaciar las piscinas inflables pequeñas, no dejar juguetes en la piscina y en el caso de tener piscinas de gran volumen de agua, vallar la zona para restringir el acceso.

Según los datos de la mesa interinstitucional de seguridad acuática, desde el año pasado se ha incrementado la cantidad de ahogamientos. En 2024, fallecieron 47 personas, de las cuales, 17 eran menores de 19 años. Este año, van 35 ahogamientos, y de esos, ocho eran menores de 19 años.

