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Real Madrid abrió expediente disciplinario a Valverde y Tchouaméni tras pelea

Los futbolistas habían protagonizado un incidente acalorado el miércoles en el entrenamiento. Este jueves, se enfrentaron en otra práctica del Real Madrid.

Federico Valverde, Real Madrid. Foto: AFP

Federico Valverde, Real Madrid. Foto: AFP

"El club informará en su momento de las resoluciones de ambos expedientes, una vez hayan concluido los procedimientos internos correspondientes", señala el comunicado.

El mediocampista uruguayo fue conducido al hospital después de una violenta pelea con su compañero Tchouameni luego del entrenamiento del Real Madrid de este jueves, publicaron varios medios españoles.

Federico Valverde. Foto: archivo / AFP
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Valverde debe hacer reposo entre 10 y 14 días por "traumatismo craneoencefálico", informó el Real Madrid

El internacional charrúa fue acompañado por el entrenador Álvaro Arbeloa hasta el centro hospitalario, situado en las cercanías de las instalaciones del club en Valdebebas, y necesitó puntos de sutura para contener una herida sangrante en el rostro, según las mismas fuentes.

Un incidente anterior en la práctica del Real Madrid

Los dos futbolistas ya habían protagonizado un incidente acalorado el miércoles en el entrenamiento, llegando a encararse sin llegar a agredirse, pero la tensión se trasladó a este jueves, donde estalló después del entrenamiento.

Según el diario deportivo Marca, que desveló lo ocurrido, la brecha de Valverde fue resultado del incidente, pero se dio "de manera involuntaria" y "no propiciada por un golpe de Tchouameni" de manera directa.

Ni el Real Madrid ni los agentes de los jugadores quisieron comentar lo ocurrido ante el requerimiento de la AFP.

El relato de la jornada en la prensa española apunta a que Valverde se negó a estrechar la mano a Tchouameni antes del entrenamiento, después de lo ocurrido el miércoles, y durante la sesión hubo entradas violentas.

Esta pelea llega en un momento difícil para el Real Madrid, que está a punto de consumar una segunda temporada seguida sin títulos importantes.

Eliminado de la Copa del Rey por el Albacete (2ª división) y de la Liga de Campeones europea por el Bayern Munich en cuartos de final, al Real Madrid solo le quedan unas mínimas opciones de ganar la Liga española.

Allí el Real Madrid es segundo pero a 11 puntos del líder Barcelona, cuando quedan apenas cuatro fechas para el término del campeonato.

El Barça puede conquistar matemáticamente el título español si puntúa el domingo en el Clásico ante el Real Madrid en el Camp Nou.

FUENTE: CON INFORMACIÓN DE AFP

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