Ute firmó convenio para traer gas desde Argentina; generará ahorro de casi un 50% en el costo de producción

Gasoducto Cruz del sur, con quien se firmó el convenio, es una empresa uruguaya integrada por compañías nacionales e internacionales dedicadas a la exploración, producción y distribución de gas natural.

El directorio de Ute firmó un convenio con la empresa uruguaya Gasoducto Cruz del sur para traer gas desde Argentina que le genera el ahorro de casi un 50% en el costo de producción de energía en la central térmica del ente de ciclo combinado ubicada en Punta del tigre, según explicó a El país la presidenta de la empresa pública, Andrea Cabrera.

“Habilita a que Uruguay tenga ciertas certidumbres en este momento que estemos generando a costos más bajos” dijo al mismo medio la ministra de industria, energía y minería, Fernanda Cardona y agregó que se trabajará en detallar los contratos de abastecimiento con Argentina.

Gasoducto Cruz del sur es una empresa uruguaya integrada por compañías nacionales e internacionales (Shell 40%, Pan american energy 30%, Ancap 20% y Wintershall dea 10%) dedicadas a la exploración, producción y distribución de gas natural.

El gasoducto fue inaugurado en 2002 y se extiende desde Punta lara en argentina hasta Montevideo y sus alrededores en Uruguay, pasando por los departamentos de Colonia, San José, Canelones y Montevideo, abasteciendo 18 localidades.

El viernes pasado el gas llegó a la central de Ute ubicada en Punta del tigre.

En relación a la búsqueda de petróleo en aguas profundas en la costa uruguaya a partir de la alianza de la petrolera argentina Ypf y la italiana Eni, Cardona señaló que si bien el proyecto es independiente al funcionamiento del gasoducto, resaltó la importancia de generar vínculos con Argentina. “Hoy tenemos una acción concreta que implica un trabajo de muchos meses”, subrayó.

