El Índice de Precios del Consumo subió 0,14% en noviembre y la inflación anual bajó a 4,09%

El Instituto Nacional de Estadística ( INE ) divulgó este miércoles el Índice de Precios del Consumo ( IPC ) correspondiente al mes de noviembre, que subió 0,14% respecto al mes anterior. De esta manera, la variación anual a noviembre quedó en el 4,09%, una baja de dos décimas respecto a octubre (4,30%). Así, la inflación sigue por debajo de la meta del Banco Central (BCU), que es de 4,5% anual.

Analizando los distintos componentes del IPC, el rubro alimentos subió 5,2% en el último año, más de un punto por encima del promedio. Allí, inciden el aumento reciente en los precios de la carne.

Los precios de la vestimenta, en cambio, bajaron 2,2% en el último año. Buena parte de la mercadería en este rubro es importada, por lo que incide la baja del dólar (que cayó casi 7% interanual en noviembre).

Algo similar sucede con los precios del rubro transporte, que bajaron en el último año (-0,3%) en el último año; el precio de los vehículos (autos, motos) y los repuestos, se nominan mayoritariamente en dólares. Además, la nafta subió 4% en el último año, pero el gasoil bajó -0,3%.

Los precios vinculados a costos de vivienda (energía, agua, etc.) subieron 4,1% en el último año (similar al promedio del IPC), y los artículos para el hogar 2,0%, donde también hay alta ponderación de artículos importados, que cotizan en dólares.

Los precios de servicios como salud, educación, y recreación, tuvieron subas por encima del promedio, con aumentos anuales de 5,4%, 6,9% y 4,4%, respectivamente.

La inflación subyacente -el registro del IPC excluyendo los precios de combustibles, y de frutas y hortalizas- bajó de 4,7% a 4,3% anual.