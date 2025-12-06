Álvaro Delgado afirmó que el ministro del Interior, Carlos Negro, tiene una actitud "un poco soberbia"

Este sábado se realizó el Congreso Herrerista, en la Casa de Partido Nacional con la participación de varios dirigentes políticos.

En esta instancia el presidente del Partido Nacional, Álvaro Delgado se refirió a la presentación del plan de seguridad del gobierno nacional y criticó la actitud "un poco soberbia" del ministro Carlos Negro .

Delgado afirmó que pensó que el gobierno actual ya tenía elaborado un plan en materia de seguridad y que en campaña "el entonces candidato Orsi anunció que tenía las medidas prontas de seguridad, para trabajar en materia de seguridad" y que afirmaban en ese momento que iban a contratar a dos mil policias más inmediatamente.

Dijo que ve con sorpresa que el plan que está elaborando el ministerio en materia de seguridad comenzará a ejecutarse entre el próximo año y el 2027.

El Partido Nacional, recordó Delgado, sugirió una serie de medidas a tomar, pero fueron desestimadas por el ministro, quien dijo que son ideas que no sirven para nada y que son una mini Luc, según el presidente del partido.

"No tienen ideas en materia de seguridad pública" sentenció el dirigente blanco.