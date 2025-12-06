RECIBÍ EL NEWSLETTER
política

Álvaro Delgado afirmó que el ministro del Interior, Carlos Negro, tiene una actitud "un poco soberbia"

En el Congreso Herrerista que se realizó este sábado el presidente del Partido Nacional dijo que el Partido Nacional propuso varias ideas en materia de seguridad pero que no fueron tomadas en cuenta por el ministro.

Foto: Instagram Herrerismo

Foto: Instagram Herrerismo

Este sábado se realizó el Congreso Herrerista, en la Casa de Partido Nacional con la participación de varios dirigentes políticos.

En esta instancia el presidente del Partido Nacional, Álvaro Delgado se refirió a la presentación del plan de seguridad del gobierno nacional y criticó la actitud "un poco soberbia" del ministro Carlos Negro.

Delgado afirmó que pensó que el gobierno actual ya tenía elaborado un plan en materia de seguridad y que en campaña "el entonces candidato Orsi anunció que tenía las medidas prontas de seguridad, para trabajar en materia de seguridad" y que afirmaban en ese momento que iban a contratar a dos mil policias más inmediatamente.

Foto: FocoUy. Presidencia, Torre Ejecutiva.
Seguí leyendo

Orsi firmó decreto con plazo de 120 días para que oficinas públicas activen sistemas de autenticación multifactor

Dijo que ve con sorpresa que el plan que está elaborando el ministerio en materia de seguridad comenzará a ejecutarse entre el próximo año y el 2027.

El Partido Nacional, recordó Delgado, sugirió una serie de medidas a tomar, pero fueron desestimadas por el ministro, quien dijo que son ideas que no sirven para nada y que son una mini Luc, según el presidente del partido.

"No tienen ideas en materia de seguridad pública" sentenció el dirigente blanco.

Temas de la nota

Lo más visto

video
FEMICIDIO E INTENTO DE SUICIDIO

Femicidio en Treinta y Tres: una mujer fue asesinada por su expareja en una estación de servicio
BIENES INCAUTADOS

Condenada por comprar autos e inmuebles por más de USD 140.000; declaró que fue con "ahorros" de venta informal de ropa
CIBERSEGURIDAD EN EL ESTADO

Orsi firmó decreto con plazo de 120 días para que oficinas públicas activen sistemas de autenticación multifactor
SE INAUGURARÁ EN FEBRERO O MARZO

Nuevo barco eléctrico de Buquebus está terminado y la empresa coordina para que Orsi y Milei estén en paseo inaugural
EN EL BALNEARIO BUENOS AIRES

Maldonado: atropelló con su auto a una mujer que iba en moto, se detuvo, miró para atrás y escapó del lugar

Te puede interesar

La estación de servicio de Treinta y Tres donde ocurrió el femicidio. Foto: Paola Elso. video
FEMICIDIO E INTENTO DE SUICIDIO

Femicidio en Treinta y Tres: una mujer fue asesinada por su expareja en una estación de servicio
Maldonado: atropelló con su auto a una mujer que iba en moto, se detuvo, miró para atrás y escapó del lugar video
EN EL BALNEARIO BUENOS AIRES

Maldonado: atropelló con su auto a una mujer que iba en moto, se detuvo, miró para atrás y escapó del lugar
Llevaba 15 kilos de cocaína en su auto; la policía lo detuvo, lo imputaron y condenaron a 4 años de cárcel video
EL PINAR, CANELONES

Llevaba 15 kilos de cocaína en su auto; la policía lo detuvo, lo imputaron y condenaron a 4 años de cárcel

Dejá tu comentario