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entrevista con el desarrollador

Uruguayo desarrolló un dispositivo para evitar robos callejeros: "El tema era no exponerse, no resistirse", explicó

El dispositivo se viralizó en Argentina, donde una mujer pudo evitar el robo de su moto al utilizarlo.

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Un emprendimiento uruguayo busca evitar robos callejeros. Se hizo viral en Argentina y prepara expansión regional.

Ariel Miguez es el creador de Shock bag y explicó que cuando el delincuente toca el objeto robado, puede recibir “una especie de tatequieto”.

“No es correctivo, no va a cambiar nada. Pero te puede cambiar la vida a vos. Cuando yo salgo a mostrar esto, de forma tímida, porque era una idea pero no sabía qué iba a pasar. Empecé a recibir respuestas de gente que le habían tirado un tiro por resistirse por una moto. Gente que la había quedado también. Ese era el plan”, señaló Miguez.

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Fue un trabajo de cinco años para desarrollar lo que es hoy el shock bag. “No fue un proyecto oportunista, no fue traer un container. Esto fue un montón de laburo, un montón de ingenieros estuvieron en esto, industriales, consultas médicas”.

El dispositivo fue adaptado para motos y autos.

“El tema era no exponerse, no resistirse”, indicó sobre el propósito del invento.

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