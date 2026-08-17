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BARRIO PICADA DE MORA

Policía de Rivera investiga el hallazgo del cuerpo de un joven maniatado y con signos de violencia

Información primaria a la que accedió Subrayado indica que el cuerpo fue encontrado por un trabajador de la zona de Picada de Mora, quien dio aviso a la Policía.

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Investigan el hallazgo del cuerpo de un joven maniatado en la tarde de este lunes en una zona de monte del barrio Picada de Mora, en el departamento de Rivera.

Información primaria a la que accedió Subrayado indica que el cuerpo fue encontrado por un trabajador de la zona, quien dio aviso a la Policía, y que presentaba signos de violencia, entre ellos una posible herida de arma de fuego en la cabeza.

El hombre se encontraba con las manos atadas, por lo que la Policía maneja la hipótesis de que se haya tratado de una ejecución.

Foto: Subrayado. Archivo.
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Tras el hallazgo se desplegó un importante operativo policial en el lugar, con la intervención de Policía Científica.

La investigación permanece en curso y las autoridades trabajan para avanzar en el esclarecimiento del caso.

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