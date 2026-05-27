El reconocido cantautor guatemalteco Ricardo Arjona regresa esta noche a Uruguay para ofrecer un espectáculo imperdible en el Estadio Centenario.
"Uruguay, una historia de amor del pasado con síncopas de candombe" dijo Arjona a horas se su show
Todos los detalles del espectáculo que dará el cantante guatemalteco en el Estadio Centenario, esta noche a partir de las 21 horas.
Con una trayectoria que ha marcado a generaciones y éxitos como Fuiste Tú, Historia de Taxi y Señora de las Cuatro Décadas, Arjona promete una noche cargada de emoción, poesía y una puesta en escena de primer nivel.
Arjona regresó a los escenarios mundiales con su esperada gira Lo que el Seco no dijo tour. Tras una histórica residencia en su país natal, este nuevo recorrido marca un capítulo significativo en su carrera, promocionando su más reciente álbum, Seco. La gira promete un “enfoque renovado”, con una puesta en escena innovadora y un repertorio fresco que profundiza en las historias personales y las “verdades no dichas” detrás de sus letras más icónicas.
En un video publicado en su cuenta de Instagram, como preambulo a su presentación en el Centenario, Arjona cuenta que "una primera visita con más miedo que ganas, y mis ojos desde un quinto piso viendo Montevideo, tan bella como siempre. Quizá por todo eso, estas ganas de volver".
45 mil personas irán esta noche a disfrutar del show, en un escenario de 20 por 15 metros, con grandes pantallas laterales. Además el escenario cuenta con una pasarela que le permitirá al cantante estar más cerca de su público.
La productora del espectáculo publicó en sus redes sociales información importante para quienes asistan al espectáculo.
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