Uno a uno: los nuevos integrantes de la casa de Gran Hermano

Y la noche cerró con la casa duplicada de integrantes, una picada para recibirlos y dudas sobre qué vendrá con esto.

Cada participante llegó a la casa con su maleta, pero también los acompañó una caja misteriosa.

Santiago del Moro explicó que los ingresantes no pueden romper el aislamiento y/o brindar información del afuera. En caso de incumplir las reglas, puede haber sanciones para los jugadores: como ir directo a placa.

"No se expongan ni pregunten cosas que no pueden saber. Yo les recomendaría que no hablen mucho del afuera para que no metan la pata. Una jugada en falso los manda a placa y a las visitas los eyecta de la casa", les dijo el conductor.

Antes del final de la emisión del lunes 20 de febrero, Santi leyó un comunicado de Gran Hermano con una primera orden para todos los convivientes: "Los familiares deben dormir en un cuarto separado de los jugadores".

¿Pero quiénes son cada uno de ellos?

Valentina

Valentina tiene 26 años y es la hermana de Marcos. Vive en Francia, donde trabaja como profesora de español.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Gran Hermano (@granhermanoar)

Florencia

Florencia es la hermana gemela de Camila. Tiene 21 años, es de Ituzaingo, Buenos Aires, vive con su madre y es futbolista profesional del Club Atlético Independiente.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Gran Hermano (@granhermanoar)

Gladys

Gladys tiene 62 años, vive en Berazategui con su hijo y es la mamá de la Tora.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Gran Hermano (@granhermanoar)

Fabián

Fabián es el sobrino y ahijado de confirmación de Romina. Vive en Grand Bourg, junto con sus padres y hermanas menores, y tiene 22 años.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Gran Hermano (@granhermanoar)

Camila

Camila es la hermana de Julieta. Vive con su novia y es creadora de contenido en redes sociales y community manager.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Gran Hermano (@granhermanoar)

Rodolfo

Rodolfo tiene 52 años y es el papá de Nacho. Es actor y peluquero, y se vino desde Uruguay hasta la casa de Gran Hermano.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Gran Hermano (@granhermanoar)

FUENTE: Telefé