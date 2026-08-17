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Unión de Exportadores advierte que días con interrupciones en el puerto en 2026 ya igualan a todo el año pasado

El problema se agudizó en los últimos meses. Además, cae el movimiento de contenedores.

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La Unión de Exportadores del Uruguay (UEU) divulgó un nuevo informe donde advierte sobre la "especial gravedad" que reviste la acumulación de interrupciones en la principal terminal marítima del país. Remarca que esto impacta directamente en la previsibilidad, la eficiencia logística y la competitividad general del comercio exterior uruguayo.

En el documento, titulado: "Foco Exportador: Puerto de Montevideo", señalan que los frecuentes paros operativos impactan en toda la cadena de comercio exterior, con sobrecostos inmediatos —como recargos por demora de buques, sobrecostos de almacenamiento y penalizaciones por incumplimiento de plazos de entrega— y tensión en la cadena de suministros. Agrega que esto es especialmente negativo para un país agroexportador.

La gremial empresarial apunta, además, que en el nuevo contexto geopolítico internacional, las navieras optimizan de manera rigurosa sus itinerarios, por lo que la eficiencia de las terminales y la estabilidad operativa son factores determinantes a la hora de definir itinerarios, escalas y asignación de capacidad de transporte a nivel regional. En consecuencia, dice la UEU, la imprevisibilidad y recurrencia de conflictos amenazan directamente la consolidación del Puerto de Montevideo como hub regional.

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El informe señala que el movimiento de contenedores llegó a un máximo histórico en 2023 con 1.125.754 TEUs, pero en 2025 cayó 23% a 857.491 TEUs. Parte de esto se debe a la competencia regional, con cargas que ahora transitan por puertos argentinos.

Ya en 2026, hasta el 14 de agosto, el Puerto de Montevideo acumuló 33 días con afectaciones operativas, casi la misma cifra que en todo 2025. Las afectaciones abarcaron diversas terminales, depósitos y dependencias de la ANP.

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