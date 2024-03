Una venta en internet y una llamada de horas de un supuesto número del BROU: los estafaron por 200 mil pesos

Un supuesto comprador se comunicó con ella y le transfirió, supuestamente, 30.000 pesos.

La llamó, le dijo que se había equivocado y que le devolviera. El hijo de Estela le recomendó no devolverlo hasta que ese dinero estuviese acreditado en su cuenta bancaria, para corroborar que efectivamente había entrado.

Al día siguiente recibió una llamada a través de Whatsapp de un teléfono con el logo del banco república como foto de perfil.

A través de la llamada, en la que hablaron tanto con Estella como con su pareja, Hugo Lauretta y que duró cuatro horas, los delincuentes accedieron a los datos de las cuentas de ambos, les robaron dinero y además pidieron préstamos a nombre de cada uno de ellos, por 100.000 pesos.

A lo largo de la llamada, les decían que estaba demorado el sistema y otras excusas. Además, les pedían que no ingresaran a sus cuentas.

Ellos aseguran que nunca compartieron la contraseña ni la llave digital.

“Yo estaba viendo el logo del Banco República y me decía yo soy fulano de tal, mi número de funcionario es tal, y uno les cree”, dijo Hugo.

“En el banco nos dicen que en caso de que recuperen, cancelan el crédito. Si no, nosotros tenemos que pagar el crédito”, contó y reclamó porque no hay un protocolo más seguro para la solicitud de préstamos.

Sobre la facilidad con la que retiraron el préstamo, Hugo dijo: “El gerente me responde que yo todo eso firmé en conformidad cuando solicité la cuenta del banco, y uno firma, porque yo confiaba en el banco. Ahora me van a decir que yo tengo que pagar con una jubilación de 17.000 pesos por mes 5.550 pesos cada uno por 24 meses. De verdad que estamos desesperados y no sabemos qué hacer”.

Mariela Espino, gerenta general del Brou, afirmó que esas llamadas buscan “obtener los datos confidenciales de los clientes. Muchas veces es un link que tienen que llenar determinadas cosas, otras veces por teléfono donde les piden todo: cédula, número de cuentas y las claves para entrar en la aplicación. El banco nunca, por ninguna circunstancia, le va a pedir a un cliente su clave”.

La gerenta dijo que para los préstamos no se solicita llave digital. “Con usuario y contraseña es suficiente. Sí se precisa una llave digital si el cliente lo quiere sacar de su cuenta para otra”, remarcó Espino.

“La banca en general tiene operativas web donde el cliente ingresa con usuario y contraseña, acepta los términos y condiciones, se adhiere al sistema de crédito social, y eso oficia a todos los niveles como una firma del cliente”, agregó.

El consejo de Espino es que si se detectan operaciones no reconocidas en una cuenta, se debe hacer la denuncia policial y la denuncia en el banco, lo más rápido posible. “En cualquier sucursal o en el 1996, opción 5, que hay un equipo experto en fraudes. Ahí lo que tratamos de hacer es bloquear esa operación en alguna de las instancias, muchas veces pasa por varias cuentas. Muchas veces lo logramos, la operación vuelve hacia atrás y se anula”, dijo.

“Una vez que el dinero se fue, desde el lado del banco lo único que podemos hacer es brindar información a la Justicia”, señaló.