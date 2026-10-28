Un accidente aéreo en Guazuvirá, Canelones, dejó una persona muerta, confirmaron fuentes a Subrayado.
Una persona murió en un accidente aéreo en Guazuvirá, Canelones
Información primaria indica que dos aviones chocaron mientras entrenaban acrobacias.
El choque ocurrió en el mediodía de este miércoles mientras dos aviones de pequeño porte hacían entrenamiento de acrobacias, señala la información primaria.
Noticia en desarrollo.
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