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accidente aéreo

Una persona murió en un accidente aéreo en Guazuvirá, Canelones

Información primaria indica que dos aviones chocaron mientras entrenaban acrobacias.

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Un accidente aéreo en Guazuvirá, Canelones, dejó una persona muerta, confirmaron fuentes a Subrayado.

El choque ocurrió en el mediodía de este miércoles mientras dos aviones de pequeño porte hacían entrenamiento de acrobacias, señala la información primaria.

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