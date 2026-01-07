Una mujer de unos 70 años fue estafada por 1.300.000 pesos mediante el cuento del tío en Belvedere

Una mujer de unos 70 años fue estafada por 1.300.000 pesos mediante el cuento del tío en la zona de Belvedere.

La modalidad delictiva se repite. La víctima recibió una llamada falsa en la que le advertían que su yerno había tenido un problema legal y necesitaba dinero. Para hacerse del efectivo, unos conocidos iban a pasar a buscarla por su casa.

Un vehículo pasó por la víctima y la llevó a sacar varios préstamos en distintas instituciones financieras que junto a su jubilación y sus ahorros, alcanzó la cifra estafada.

Los detectives de la Zona Operacional I analizan las cámaras de la zona y del recorrido que hicieron los delincuentes con la víctima para identificar el vehículo y a los estafadores.