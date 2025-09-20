RECIBÍ EL NEWSLETTER
1943-2025

Murió a los 81 años Julio Frade, referente del humor y la música uruguaya

Julio Frade murió el viernes a los 81 años por una causa cardíaca. Su velatorio se realiza este sábado.

Julio Frade (1943-2025).

Julio Frade (1943-2025).

El pianista, compositor, arreglador y director Julio Frade murió este viernes a los 81 años por una causa cardíaca. Su velatorio se realiza en la empresa Martinelli, entre las 9:00 y las 13:30 horas, y el sepelio será en el Cementerio del Buceo.

Frade nació en Montevideo el 3 de noviembre de 1943 y comenzó a estudiar piano a los cuatro años. Muy joven se vinculó a la televisión: en 1962 debutó en Telecataplum junto a Berugo Carámbula y su banda de jazz Los Chicago Stompers.

Formó parte de un histórico grupo de humoristas integrado también por Ricardo Espalter, Eduardo D’Angelo, Raimundo Soto y Enrique Almada. Con ellos trabajó durante más de cuatro décadas en Uruguay, Argentina y Chile en programas como Telecataplum, Capitán Cañones, Comicolor, La calle feliz, Frente a frente, Rapicómicos, Decalegrón e Hiperhumor.

nueva actualizacion de meteorologia por tormentas puntualmente fuertes; rige hasta la hora 20:00
Seguí leyendo

Nueva actualización de Meteorología por tormentas puntualmente fuertes; rige hasta la hora 20:00
image

Su carrera se extendió mucho más allá del humor televisivo. Fue director musical de los canales 4, 10 y 12, y entre 1990 y 1995 ocupó la dirección de Canal 5 y de Televisión Nacional.

También se desempeñó como director musical y productor de los festivales de la canción Costa a Costa y Parque del Plata, y durante 26 años representó a Uruguay en los festivales internacionales de la OTI.

En lo musical, Frade fue el único uruguayo que compartió escenario en un concierto con Astor Piazzolla, en 1982, acompañado por una orquesta de setenta músicos en Montevideo.

En radio desarrolló una extensa trayectoria: fue gerente general de Carve y Oriental, y en los últimos años condujo Frade con permiso en Radio Oriental y Música, maestro en Emisora del Sur.

Por su aporte a la cultura, en 2012 fue nombrado Ciudadano Ilustre de Montevideo.

Temas de la nota

Lo más visto

El hermano de Morosini fue condenado a 15 meses de prisión tras amenazar a su expareja con hacer lo mismo
VIOLENCIA DOMÉSTICA

El hermano de Morosini fue condenado a 15 meses de prisión tras amenazar a su expareja con hacer lo mismo
SINIESTRO DE TRÁNSITO FATAL

Dos personas murieron en un siniestro de tránsito en la rambla de Punta Gorda
MAL TIEMPO

Gran parte del país bajo advertencia amarilla de Inumet por tormentas puntualmente fuertes
el pelón dio su versión

Intensa búsqueda de "El Pelón"; fue procesado 10 veces y cada vez que quedó en libertad volvió a delinquir
fatal

Una cámara captó el siniestro fatal en Punta Gorda: vecina dijo que la IMM reconoce que hay un desperfecto en la curvatura

Te puede interesar

Julio Frade (1943-2025).
1943-2025

Murió a los 81 años Julio Frade, referente del humor y la música uruguaya
El hermano de Morosini fue condenado a 15 meses de prisión tras amenazar a su expareja con hacer lo mismo
VIOLENCIA DOMÉSTICA

El hermano de Morosini fue condenado a 15 meses de prisión tras amenazar a su expareja con hacer lo mismo
Una cámara captó el siniestro fatal en Punta Gorda: vecina dijo que la IMM reconoce que hay un desperfecto en la curvatura video
fatal

Una cámara captó el siniestro fatal en Punta Gorda: vecina dijo que la IMM reconoce que hay un desperfecto en la curvatura

Dejá tu comentario