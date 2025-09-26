RECIBÍ EL NEWSLETTER
MINISTRO DEL INTERIOR

Carlos Negro: "Este no es momento de hacer valoraciones políticas, cuando las tengamos que hacer las vamos a hacer"

El ministro Carlos Negro fue consultado sobre los siete homicidios ocurridos de miércoles a jueves de esta semana, y las críticas de la oposición a su gestión y al plan de seguridad para el 2026.

Carlos Negro en conferencia luego de la reunión urgente por seguridad.

Antes de esta consulta Negro hizo un informe sobre los últimos hechos policiales y dijo que se avanza en las investigaciones sobre los últimos homicidios. También destacó la captura el miércoles de tarde del delincuente apodado "el Pelón", sospechoso de tres homicidios en el último mes, y allí apuntó: "Es un mensaje muy claro de que aquellos criminales más violentos terminen pagando".

Luego, sobre el presupuesto nacional que se discute en el Parlamento, Negro aseguró que incorpora 1.500 policías "en las primeras de cambio", y agregó: "aspiramos a seguir incorporando funcionarios".

Cosse: "La oposición es libre de decir lo que quiera, a mi me parece que lo importante son las cosas que se están haciendo"

Minutos antes de las declaraciones del ministro Negro, el asesor del Ministerio Emiliano Rojido salía de la reunión con los partidos políticos por temas de seguridad y en rueda de prensa dijo que la jornada de el jueves "fue un día fatídico, como ha habido tantos".

