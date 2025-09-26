Carlos Negro: "Este no es momento de hacer valoraciones políticas, cuando las tengamos que hacer las vamos a hacer"

Carlos Negro en conferencia luego de la reunión urgente por seguridad.

“Hay momentos y momentos, este no es momento de hacer valoraciones políticas, cuando las tengamos que hacer las vamos a hacer, este no es el momento”, dijo este viernes el ministro del Interior, Carlos Negro, al ser consultado en conferencia de prensa sobre los siete homicidios ocurridos de miércoles a jueves de esta semana (en menos de 48 horas), y las críticas de la oposición a su gestión y al plan de seguridad propuesto para el año 2026.

Antes de esta consulta Negro hizo un informe sobre los últimos hechos policiales y dijo que se avanza en las investigaciones sobre los últimos homicidios. También destacó la captura el miércoles de tarde del delincuente apodado "el Pelón", sospechoso de tres homicidios en el último mes, y allí apuntó: "Es un mensaje muy claro de que aquellos criminales más violentos terminen pagando".

Luego, sobre el presupuesto nacional que se discute en el Parlamento, Negro aseguró que incorpora 1.500 policías "en las primeras de cambio", y agregó: "aspiramos a seguir incorporando funcionarios".

Minutos antes de las declaraciones del ministro Negro, el asesor del Ministerio Emiliano Rojido salía de la reunión con los partidos políticos por temas de seguridad y en rueda de prensa dijo que la jornada de el jueves "fue un día fatídico, como ha habido tantos".

