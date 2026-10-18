Un sacerdote murió en plena misa en Ecuador al ser golpeado por un crucifijo gigante que se desprendió

Captura de video en redes sociales.

Un sacerdote católico falleció el sábado mientras oficiaba una misa en la ciudad ecuatoriana de Guayaquil, luego de que un crucifijo de madera se desprendiera de la pared y lo aplastara contra el púlpito, según la transmisión en vivo de la ceremonia.

"¡Padre, padre! ¡Llamen a una ambulancia!", se escucha gritar a las personas en la iglesia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro justo antes de que se corte la transmisión.

Las imágenes del accidente son virales este domingo en redes sociales y medios de comunicación.

La Arquidiócesis de Guayaquil lamentó en un comunicado el fallecimiento del padre Patricio Alfredo Sánchez y expresó su "solidaridad, afecto y cariño" con familiares y amigos. FUENTE: afp

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