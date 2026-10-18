RECIBÍ EL NEWSLETTER

Un sacerdote murió en plena misa en Ecuador al ser golpeado por un crucifijo gigante que se desprendió

Ocurrió en Guayaquil y la Arquidiócesis de esa ciudad expresó "solidaridad, afecto y cariño" hacia los allegados al sacerdote.

Captura de video en redes sociales.&nbsp;

Captura de video en redes sociales. 

Un sacerdote católico falleció el sábado mientras oficiaba una misa en la ciudad ecuatoriana de Guayaquil, luego de que un crucifijo de madera se desprendiera de la pared y lo aplastara contra el púlpito, según la transmisión en vivo de la ceremonia.

"¡Padre, padre! ¡Llamen a una ambulancia!", se escucha gritar a las personas en la iglesia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro justo antes de que se corte la transmisión.

Las imágenes del accidente son virales este domingo en redes sociales y medios de comunicación.

Foto: AFP
Seguí leyendo

Continuaron este domingo los disturbios en París y en Milán, donde reclaman por el aumento del costo de vida

La Arquidiócesis de Guayaquil lamentó en un comunicado el fallecimiento del padre Patricio Alfredo Sánchez y expresó su "solidaridad, afecto y cariño" con familiares y amigos.

FUENTE: afp

Temas de la nota

Lo más visto

Los movimientos del argentino detenido por la desaparición de una adolescente que permitieron dar con su paradero
PAYSANDÚ

Los movimientos del argentino detenido por la desaparición de una adolescente que permitieron dar con su paradero
ALERTA AMBER DESACTIVADA

Fue localizada en Argentina "con vida y en buenas condiciones" la adolescente que estaba desaparecida en Paysandú
Policiales

Un argentino de 37 años está detenido por el caso de la adolescente que estaba desaparecida en Paysandú
MINUTOS DESPUÉS DEL HECHO

Robaron la camioneta del director de Científica en barrio Reus y la Policía la recuperó en Flor de Maroñas
AFECTACIÓN COMERCIAL

Comerciantes de Paso Molino denuncian que hormigón debajo del viaducto afecta el estacionamiento y la actividad

Te puede interesar

Los movimientos del argentino detenido por la desaparición de una adolescente que permitieron dar con su paradero
PAYSANDÚ

Los movimientos del argentino detenido por la desaparición de una adolescente que permitieron dar con su paradero
Foto: Subrayado. Jefatura de Policía de Paysandú.
ALERTA AMBER DESACTIVADA

Fue localizada en Argentina "con vida y en buenas condiciones" la adolescente que estaba desaparecida en Paysandú
Fernando Pereira, reelecto presidente del Frente Amplio. Foto: Foco UY
POLÍTICA

Fernando Pereira fue reelecto presidente del Frente Amplio por unanimidad, en el congreso de este fin de semana

Dejá tu comentario