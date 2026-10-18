Un sacerdote católico falleció el sábado mientras oficiaba una misa en la ciudad ecuatoriana de Guayaquil, luego de que un crucifijo de madera se desprendiera de la pared y lo aplastara contra el púlpito, según la transmisión en vivo de la ceremonia.
Un sacerdote murió en plena misa en Ecuador al ser golpeado por un crucifijo gigante que se desprendió
Ocurrió en Guayaquil y la Arquidiócesis de esa ciudad expresó "solidaridad, afecto y cariño" hacia los allegados al sacerdote.
"¡Padre, padre! ¡Llamen a una ambulancia!", se escucha gritar a las personas en la iglesia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro justo antes de que se corte la transmisión.
Las imágenes del accidente son virales este domingo en redes sociales y medios de comunicación.
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Continuaron este domingo los disturbios en París y en Milán, donde reclaman por el aumento del costo de vida
La Arquidiócesis de Guayaquil lamentó en un comunicado el fallecimiento del padre Patricio Alfredo Sánchez y expresó su "solidaridad, afecto y cariño" con familiares y amigos.
FUENTE: afp
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