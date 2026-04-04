Un muerto en bombardeo de EEUU e Israel cerca de planta nuclear iraní de Bushehr

Una persona murió este sábado en un ataque israeloestadounidense en la zona de la central nuclear iraní de Bushehr (sur), que no dañó las instalaciones según un medio estatal.

"A raíz de los ataques criminales estadounidense-sionistas, este sábado por la mañana, hacia las 08H30, un proyectil impactó en una zona cercana a la central nuclear de Bushehr, en el suroeste", señaló la agencia oficial Irna.

Añadió que un agente de seguridad del recinto ha fallecido, pero no se han registrado daños en las instalaciones de la central.

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Rusia comenzó el sábado la evacuación de 198 empleados de la central de Bushehr, en Irán, poco después de que un proyecto impactara cerca de la instalación, indicó el director general de la agencia nuclear rusa Rosatom, Alexéi Lijachov, a medios de su país.

Esta fue la tercera evacuación de la estación en el sur de Irán, en la costa del Golfo, que fue construida con ayuda de Moscú, y donde permanecen ahora alrededor de 100 empleados rusos.

La zona alrededor de Bushehr fue atacada al menos cuatro veces y el último ataque, este sábado, dejó un muerto, pero no dañó la planta en sí, según los medios estatales iraníes.

"Según lo previsto, hoy comenzamos la fase principal de la evacuación", declaró Lijachov, citado por la agencia de noticias TASS.

"Unos 20 minutos después de ese desafortunado ataque, los autobuses partieron de la estación de Bushehr hacia la frontera irano-armenia. 198 personas, para ser precisos: esta es la mayor evacuación", agregó Lijachov.

Moscú calificó de "acción nefasta" este ataque.

"Condenamos firmemente esta acción nefasta", declaró la portavoz del ministerio de Relaciones Exteriores, María Zajárova, en un comunicado, en el que instó a que cesen "inmediatamente" los ataques "contra las instalaciones nucleares iraníes, incluida la central nuclear de Bushehr".

Lijachov también dijo que Rusia informó a Estados Unidos e Israel sobre la evacuación.

"La probabilidad de riesgo de daños o de un posible incidente nuclear, desgraciadamente, no deja de aumentar, como lo han confirmado los acontecimientos de esta mañana", dijo el director general de Rosatom.

La agencia tiene previsto mantener solo un equipo mínimo en Bushehr ante la amenaza de nuevos ataques.