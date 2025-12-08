Un joven de 20 años murió y un adolescente de 17 está grave tras un siniestro en Las Piedras

Un joven de 20 años murió en un siniestro de tránsito en Las Piedras. La víctima fue encontrada inconsciente en avenida Artigas y Valentín González.

La Policía investiga las causas del siniestro de consecuencia fatal. El conductor perdió el dominio del vehículo e impactó contra una columna del alumbrado que estaba en ese cruce.

En la moto circulaban el joven de 20 años que falleció y un adolescente de 17 años que está en CTI.

