Un joven de 20 años murió en un siniestro de tránsito en Las Piedras. La víctima fue encontrada inconsciente en avenida Artigas y Valentín González.
Un joven de 20 años murió y un adolescente de 17 está grave tras un siniestro en Las Piedras
La Policía de Canelones busca establecer las circunstancias por las que el joven que conducía perdió el dominio de la moto y chocó contra una columna.
La Policía investiga las causas del siniestro de consecuencia fatal. El conductor perdió el dominio del vehículo e impactó contra una columna del alumbrado que estaba en ese cruce.
En la moto circulaban el joven de 20 años que falleció y un adolescente de 17 años que está en CTI.
Seguí leyendo
Policía investiga si existe laboratorio clandestino de hachís tras incautar miles de plantines de marihuana
Temas de la nota
Lo más visto
"Hasta siempre, Gaspi"
"Hoy te despedimos con el alma rota de dolor": el mensaje de Karina Vignola
DESDE ESTE LUNES DE NOCHE
Inumet emitió aviso especial por lluvias abundantes y puntualmente copiosas, por un ciclón extratropical
LUTO EN LA COMUNICACIÓN
Falleció el conductor y actor Gaspar Valverde a los 50 años
PABLO CAGGIANI
ANEP define calendario 2026 y se plantea agregar dos días de vacaciones en setiembre
ACCESOS, ZONA CAPURRO
Dejá tu comentario