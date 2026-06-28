Un hombre y su hijo adolescente son rescatados casi cuatro días después de los terremotos en Venezuela

Un hombre y su hijo fueron rescatados en La Guaira el domingo de entre los escombros por socorristas internacionales, a casi cuatro días del doble sismo que golpeó con fuerza Venezuela y ha dejado casi 1.500 muertos, constataron periodistas de AFP.

Visiblemente cansados y aún en estado de shock, el padre y el menor fueron extraídos de un amasijo de cemento y otros materiales por rescatistas franceses y estadounidenses, en una zona playera de Caraballeda, a unos 40 kilómetros de Caracas.

Dos potentes terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 azotaron Venezuela el miércoles, dejando devastación y muerte, especialmente en esta zona vecina de Caracas.

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El menor fue extraído primero con el cuerpo lleno de polvo, sangre en la rodilla y una mano vendada.

Él y su padre estaban con el torso y las piernas desnudos, cubiertos apenas por un trozo de tela.

Los bajaron de la montaña de hormigón acostados en una lona azul, atendidos con una bolsa de suero y una sonda, primero el joven y luego su padre.

Quedaron sepultados bajo un edificio en una playa de Caraballeda, en La Guaira, un estado vecino de Caracas, donde la destrucción es casi total.

Una multitud de voluntarios y personal de rescate pedían abrir el paso para trasladarlos a una ambulancia que aguardaba en la calle.

Las autoridades venezolanas informaron que al menos 189 edificios colapsaron totalmente en el país, la mayoría en La Guaira, donde las altas construcciones cayeron como naipes al momento de los dos sismos registrados con un intervalo de segundos.

FUENTE: afp