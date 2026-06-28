RECIBÍ EL NEWSLETTER
LA GUAIRA

Un hombre y su hijo adolescente son rescatados casi cuatro días después de los terremotos en Venezuela

Habían quedado atrapados bajo un edificio en una playa de Caraballeda, en La Guaira, un estado vecino de Caracas, donde la destrucción es casi total.

Imagen de archivo. Foto: AFP

Imagen de archivo. Foto: AFP

Un hombre y su hijo fueron rescatados en La Guaira el domingo de entre los escombros por socorristas internacionales, a casi cuatro días del doble sismo que golpeó con fuerza Venezuela y ha dejado casi 1.500 muertos, constataron periodistas de AFP.

Visiblemente cansados y aún en estado de shock, el padre y el menor fueron extraídos de un amasijo de cemento y otros materiales por rescatistas franceses y estadounidenses, en una zona playera de Caraballeda, a unos 40 kilómetros de Caracas.

Dos potentes terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 azotaron Venezuela el miércoles, dejando devastación y muerte, especialmente en esta zona vecina de Caracas.

Foto: AFP. Tarea de rescatistas tras sismos en Venezuela.
Seguí leyendo

Muertos por sismos en Venezuela superan los 1.400 y millones quedan damnificados

El menor fue extraído primero con el cuerpo lleno de polvo, sangre en la rodilla y una mano vendada.

Él y su padre estaban con el torso y las piernas desnudos, cubiertos apenas por un trozo de tela.

Los bajaron de la montaña de hormigón acostados en una lona azul, atendidos con una bolsa de suero y una sonda, primero el joven y luego su padre.

Quedaron sepultados bajo un edificio en una playa de Caraballeda, en La Guaira, un estado vecino de Caracas, donde la destrucción es casi total.

Una multitud de voluntarios y personal de rescate pedían abrir el paso para trasladarlos a una ambulancia que aguardaba en la calle.

Las autoridades venezolanas informaron que al menos 189 edificios colapsaron totalmente en el país, la mayoría en La Guaira, donde las altas construcciones cayeron como naipes al momento de los dos sismos registrados con un intervalo de segundos.

FUENTE: afp

Temas de la nota

Lo más visto

video
Desde norteamérica

Tras polémica por decisión de AUF, al menos tres futbolistas de Uruguay retornan a Montevideo en vuelos comerciales
retorno mundial

Jugadores de Uruguay vuelven en vuelos privados; AUF asegura que el chárter no estaba confirmado
Policiales

Operativos y allanamientos en varios departamentos permitieron la incautación de contrabando valuado en más de $13.000.000
tragedia en venezuela

Fotógrafo uruguayo, su esposa venezolana y su hija fallecieron por los terremotos en Venezuela
EN FLORIDA

Ejército preparó este domingo cuatro vehículos Condor que se usarán para patrullaje en zonas de mayor criminalidad

Te puede interesar

Un hombre en situación de calle murió en el Prado; Mides indicó que relevan información sobre el caso
MONTEVIDEO

Un hombre en situación de calle murió en el Prado; Mides indicó que relevan información sobre el caso
Ejército preparó este domingo cuatro vehículos Condor que se usarán para patrullaje en zonas de mayor criminalidad
EN FLORIDA

Ejército preparó este domingo cuatro vehículos Condor que se usarán para patrullaje en zonas de mayor criminalidad
AFP
POR TERREMOTOS

Equipos K9, drones y militares especializados: Defensa coordina acciones para enviar apoyo humanitario a Venezuela

Dejá tu comentario