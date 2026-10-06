Un hombre se atrincheró en una casa en Rivera y le disparó varias veces a la Policía, dijo la Jefatura

Un hombre de 27 años se atrincheró en la noche de este lunes en un establecimiento rural en el departamento de Rivera. Mientras permanecía dentro del edificio, disparó siete veces contra la Policía, según indica la información oficial.

El episodio ocurrió en inmediaciones del kilómetro 8 de la ruta 29, paraje Tres Cerros. Hacia allí concurrieron los efectivos policiales alertados de que, dentro de una vivienda, había un hombre armado. Un subcomisario dialogó con el hombre, quien se entregó y fue arrestado.

Ahora, permanece a disposición de la Fiscalía. La Policía catalogó la investigación como atentado, por los disparos hacia los policías.

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Al lugar acudieron también el jefe y subjefe de la Policía local, Fabián Severo y Ribera Aquines.

La Fiscalía de turno dispuso detener al hombre y, de ser hallada el arma de fuego, que sea relevada por la Policía Científica.