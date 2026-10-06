RECIBÍ EL NEWSLETTER
Disparos y arresto

Un hombre se atrincheró en una casa en Rivera y le disparó varias veces a la Policía, dijo la Jefatura

Así lo indica la información oficial. Los efectivos señalaron que el agresor les disparó siete veces.

Foto: Subrayado, archivo.

Foto: Subrayado, archivo.

Un hombre de 27 años se atrincheró en la noche de este lunes en un establecimiento rural en el departamento de Rivera. Mientras permanecía dentro del edificio, disparó siete veces contra la Policía, según indica la información oficial.

El episodio ocurrió en inmediaciones del kilómetro 8 de la ruta 29, paraje Tres Cerros. Hacia allí concurrieron los efectivos policiales alertados de que, dentro de una vivienda, había un hombre armado. Un subcomisario dialogó con el hombre, quien se entregó y fue arrestado.

Ahora, permanece a disposición de la Fiscalía. La Policía catalogó la investigación como atentado, por los disparos hacia los policías.

con cuerdas y bajo la lluvia: asi rescataron los bomberos a una familia con dos ninos tras crecida de arroyo
Seguí leyendo

Con cuerdas y bajo la lluvia: así rescataron los bomberos a una familia con dos niños tras crecida de arroyo

Al lugar acudieron también el jefe y subjefe de la Policía local, Fabián Severo y Ribera Aquines.

La Fiscalía de turno dispuso detener al hombre y, de ser hallada el arma de fuego, que sea relevada por la Policía Científica.

Temas de la nota

Lo más visto

video
ANDRÉS DÍAZ RECORDÓ A SU MADRE

A 17 años de la bomba que mató a Miriam Mazzeo, "hay mucha gente que creo está en el debe", aseguró su hijo
DEBERÁ DEVOLVER LO QUE PAGÓ A SU ASESOR

Partido Nacional desvinculó al edil Gonzalo Gómez por dos años tras condena de su asesor por lavado de activos
AGENDA WEB

El MSP abrió la agenda de vacuna contra el meningococo para niños de 2 a 5 años
MONTEVIDEO

Delincuentes rapiñaron a un hombre en Pocitos y se llevaron 11 mil dólares
Carlos Andrés Migales Viera

Ya habían intentado matar en agosto al narco uruguayo asesinado en Buenos Aires

Te puede interesar

Foto: Mª. Eugenia Scognamiglio, Subrayado.
violencia

Un hombre fue apuñalado y está en CTI: investigan pelea entre vecinos en el barrio Ituzaingó
Portón de ingreso al Inisa de avenida Belloni. Foto: Subrayado. video
TIENE 20 AÑOS

Se fugó del Inisa el delincuente Agustín Cuello, recluido por varios homicidios, entre ellos el de un policía
Uruguay ante India en el cierre de amistosos de Diego Forlán como DT. Foto: AFP.
En CALCULTA

Uruguay 2-1 India: tras la suspensión por tormenta eléctrica, Maxi Araújo puso arriba a la Celeste de Forlán

Dejá tu comentario