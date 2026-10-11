Un hombre murió tras ser atacado por un tigre en un zoológico británico

Un hombre que entró en un recinto de tigres en un zoológico del Reino Unido murió este sábado tras ser atacado por uno de los animales, informó la Policía.

La policía de South Yorkshire, en el norte de Inglaterra, indicó que alrededor de las 13.30, fue informada de que un hombre había entrado en el recinto de un tigre en el Yorkshire Wildlife Park, cerca de la ciudad de Doncaster.

"El tigre atacó al hombre y le causó heridas graves", indicó la Policía en un comunicado.

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"Los servicios de emergencia acudieron y, lamentablemente, a pesar de los esfuerzos del personal médico, fue declarado muerto en el lugar", añadió.

Previamente, la policía había dicho que el tigre había permanecido en el recinto tras el incidente y que no suponía ningún riesgo para los visitantes, que fueron evacuados a raíz del suceso.

El parque confirmó que se produjo un "incidente grave" en su recinto de tigres, lo que provocó su cierre.

El servicio de Ambulancias de Yorkshire señaló que había desplegado dos ambulancias terrestres y una aérea.

La atracción "Land of the Tigers" (Tierra de los Tigres) del parque tiene una pasarela elevada de 300 metros, desde la que los visitantes pueden observar a los tigres de Amur. El recinto de esos animales incluye zonas boscosas, praderas y una piscina con cascada.

Se calcula que solo quedan unos 500 ejemplares de esa subespecie en peligro de extinción en estado salvaje.

En principio, el parque permanecerá cerrado este domingo.

FUENTE: AFP