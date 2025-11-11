Encontraron restos óseos humanos en un predio que da al fondo de varios locales comerciales en Las Piedras.
Un hombre cortaba el pasto y encontró una caja con restos óseos humanos en un predio de Las Piedras
La Policía Científica concurrió a la escena, confirmó que los restos son humanos e hizo relevamiento en el lugar.
El hallazgo fue por parte de un hombre que concurrió al lugar para trabajar cortando el césped y detectó una caja con restos óseos envueltos en nylon, escondida en unos arbustos.
Policía Científica trabajó en la escena para el relevamiento de evidencia.
