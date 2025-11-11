RECIBÍ EL NEWSLETTER
CANELONES

Un hombre cortaba el pasto y encontró una caja con restos óseos humanos en un predio de Las Piedras

La Policía Científica concurrió a la escena, confirmó que los restos son humanos e hizo relevamiento en el lugar.

restos-oseos-humanos-las-piedras

El hallazgo fue por parte de un hombre que concurrió al lugar para trabajar cortando el césped y detectó una caja con restos óseos envueltos en nylon, escondida en unos arbustos.

Policía Científica trabajó en la escena para el relevamiento de evidencia.

investigan el hallazgo de restos oseos en bosque del arboretum lussich
