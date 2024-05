Un hombre de 39 años fue imputado por la muerte de su hermano de 51 en Toledo

"No se descarta, a partir de una teoría de la defensa, de que pudo haber existido allí un accidente. Entonces, no vamos a descartar ninguna hipótesis", indicó el fiscal.

El imputado tiene un antecedente penal por violencia doméstica, de 2016, informó la Policía. Fue quien llamó al 911 luego de haber cometido el crimen, en una vivienda de Camino a la Memoria y ruta 85.

El fiscal indicó que ambos hermanos estaban tomando alcohol desde horas de la tarde del miércoles 1º de mayo y que el hecho ocurrió en la madrugada siguiente. Álvez dijo que lo extraño del caso es que el imputado retiró el cuerpo de la víctima del interior de la vivienda y lo arrastró hasta debajo de un árbol.

Álvez sostuvo que no hay evidencias de desavenencias entre los hermanos. El imputado asegura no recordar detalles de lo ocurrido, producto de los efectos del alcohol. El homicida no tenía porte de arma y en el lugar del hecho se encontraron dos armas, dijo el fiscal.