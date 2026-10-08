Un delincuente fue abatido por una expolicía en un intento de rapiña a un hombre en Melilla

La Policía investiga la muerte de un hombre en un intento de rapiña ocurrido pasadas las 19 horas este jueves en Camino Fauquet y ruta 5.

De acuerdo a la información primaria del caso, un hombre de 43 años, con dos antecedentes penales y varias indagatorias, fue abordado por delincuentes que lo amenazaron con un arma de fuego para robarle la billetera y el celular.

Una expolicía, de 35 años, que estaba en su casa vio cuando ocurría el hecho e intervino, disparando varias veces a través de una ventana contra los delincuentes con un arma de fuego particular.

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Uno de los delincuentes fue alcanzado por las balas y murió en el lugar. Un equipo médico de emergencia constató el fallecimiento del rapiñero.

La investigación del caso está a cargo del Departamento de Homicidios de la Dirección General de Hechos Complejos de la Policía Nacional.