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FAUQUET Y RUTA 5

Un delincuente fue abatido por una expolicía en un intento de rapiña a un hombre en Melilla

Un hombre de 43 años, con dos antecedentes penales y varias indagatorias, fue abordado por rapiñeros que lo amenazaron con un arma para robarle la billetera y el celular. La exfuncionaria policial intervino y les disparó.

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La Policía investiga la muerte de un hombre en un intento de rapiña ocurrido pasadas las 19 horas este jueves en Camino Fauquet y ruta 5.

De acuerdo a la información primaria del caso, un hombre de 43 años, con dos antecedentes penales y varias indagatorias, fue abordado por delincuentes que lo amenazaron con un arma de fuego para robarle la billetera y el celular.

Una expolicía, de 35 años, que estaba en su casa vio cuando ocurría el hecho e intervino, disparando varias veces a través de una ventana contra los delincuentes con un arma de fuego particular.

Foto: Subrayado. Escena del homicidio en Japón y Vigo, en el Cerro.
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Uno de los delincuentes fue alcanzado por las balas y murió en el lugar. Un equipo médico de emergencia constató el fallecimiento del rapiñero.

La investigación del caso está a cargo del Departamento de Homicidios de la Dirección General de Hechos Complejos de la Policía Nacional.

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