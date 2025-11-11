Un ciclista sufrió traumatismo encefalocraneano con pérdida de conocimiento tras ser embestido de atrás por un auto

Un ciclista de 42 años fue embestido de atrás por un auto que circulaba hacia el norte por ruta 6 en el departamento de Canelones. El siniestro de tránsito ocurrió sobre las 18:45 horas a la altura del kilómetro 26.

El hombre fue diagnosticado como politraumatizado con traumatismo encefalocraneano con pérdida de conocimiento y fue trasladado a un centro de salud para recibir atención médica.

El auto era conducido por un hombre de 54 años que resultó ileso. La prueba de alcohol en sangre dio resultado cero.

