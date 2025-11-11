Un ciclista de 42 años fue embestido de atrás por un auto que circulaba hacia el norte por ruta 6 en el departamento de Canelones. El siniestro de tránsito ocurrió sobre las 18:45 horas a la altura del kilómetro 26.
Un ciclista sufrió traumatismo encefalocraneano con pérdida de conocimiento tras ser embestido de atrás por un auto
El siniestro de tránsito ocurrió a la altura del kilómetro 26 de la ruta 6 en el departamento de Canelones.
El hombre fue diagnosticado como politraumatizado con traumatismo encefalocraneano con pérdida de conocimiento y fue trasladado a un centro de salud para recibir atención médica.
El auto era conducido por un hombre de 54 años que resultó ileso. La prueba de alcohol en sangre dio resultado cero.
