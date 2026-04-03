Un avión de combate estadounidense fue derribado en Irán; un tripulante fue rescatado y Trump "fue informado"

Un avión de combate estadounidense fue derribado en Irán y las fuerzas de Estados Unidos han rescatado a uno de los tripulantes, informaron este viernes los principales medios estadounidenses después de que la prensa iraní difundiera imágenes de los restos del aparato.

Axios y CBS News, citando fuentes no identificadas, informaron que uno de los dos tripulantes del avión ya había sido rescatado por fuerzas especiales estadounidenses, pero que la búsqueda del segundo seguía en curso.

El presidente Donald Trump "fue informado" de la situación después de que un avión de combate estadounidense fuera abatido en Irán, declaró el viernes la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt. "El presidente fue informado", afirmó.

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Según medios estadounidenses, uno de los dos miembros de la tripulación de la aeronave fue rescatado y continúan las operaciones para encontrar al segundo.

Según The New York Times y The Wall Street Journal, el avión era un caza F-15E, que lleva una tripulación compuesta por un piloto y un oficial de sistemas de armas en el asiento trasero.

CNN también señaló que el análisis de lo que los medios iraníes afirmaron que eran fotos de los restos mostraba que se trataba de un F-15, y no de un caza furtivo F-35, como se aseguraba en algunos informes iraníes.

"Las fuerzas militares han lanzado una operación de búsqueda para encontrar al piloto del caza estadounidense que fue alcanzado hoy [viernes] más temprano", indicó de su lado la agencia de prensa iraní Fars.

Las autoridades iraníes instaron a la población a buscar al piloto o pilotos, y ofrecieron una recompensa por su captura.

"Si capturan al o los pilotos enemigos vivos y los llevan a la policía y a las fuerzas armadas, recibirán una generosa recompensa", indicó la policía, según un mensaje leído en televisión.

Consultado por la AFP, el mando militar de Estados Unidos para Oriente Medio (Centcom) no respondió de inmediato sobre este incidente.

En Irán, una cadena local emitió imágenes de lo que, según afirmó, son los restos de un avión de combate estadounidense derribado en el centro del país.

Irán está en guerra con Estados Unidos e Israel desde que esos dos países lanzaron una ofensiva militar el 28 de febrero, que le costó la vida al guía supremo iraní Alí Jamenei.

Los Guardianes de la Revolución, el ejército de élite de Teherán, habían afirmado en marzo que un avión F-35 estadounidense había sido "golpeado y gravemente dañado en el cielo del centro de Irán", pero esta es la primera vez desde que empezó la guerra en la que los medios dan cuenta de un caza abatido.

Según un piloto de caza occidental entrevistado por la AFP, lo primero que hay que hacer en caso de eyección en territorio hostil "es esconderse e intentar avisar a sus camaradas".

Para ello, los pilotos tienen un chaleco de combate con una baliza codificada radio-GPS que transmite su posición. Además, se pueden haber puesto en marcha "procedimientos para llegar a una zona preferente", según él.

FUENTE: AFP