Ubicaron a la adolescente de 14 años que estaba desaparecida en Tacuarembó

Apareció la adolescente de 14 años que estaba ausente de su casa en Tacuarembó, informó el Ministerio del Interior.

El fin de semana, Ministerio emitió un comunicado solicitando la colaboración de la población para ubicar a la joven que faltaba de su casa desde el 12 de febrero, y finalmente en las últimas horas fue ubicada.

Ante casos de personas desaparecidas, los ciudadanos pueden comunicarse a través del 9-1-1, línea gratuita y disponible las 24 horas, o al teléfono 2030 4638 del área de personas ausentes. También se puede enviar información al correo [email protected] o concurrir a la seccional policial más próxima.

