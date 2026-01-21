Trump dijo que no usará la fuerza para anexar Groenlandia, pero advierte a OTAN: "Pueden decir que sí, o que no y lo recordaremos"

El presidente Donald Trump habló en el Foro Económico Global de Davos, en Suiza, y entre otros temas justificó su intención de anexar Groenlandia a Estados Unidos.

En ese sentido reclamó el inicio de “negociaciones inmediatas” con la OTAN , en referencia al tratado político y cooperación militar entre Estados Unidos y Europa.

“Solo Estados Unidos puede proteger esta gigantesca tierra, este gigantesco pedazo de hielo, desarrollarlo, mejorarlo. Por eso quiero negociaciones inmediatas para volver a discutir la adquisición de Groenlandia por parte de Estados Unidos”, dijo Trump, e insistió en que “ningún país o grupo de naciones está en condiciones de asegurar la defensa de Groenlandia, salvo Estados Unidos”.

“Somos una gran potencia, mucho más grande de lo que la gente cree. Creo que lo descubrieron hace dos semanas en Venezuela”, agregó, en referencia a la operación militar estadounidense para derrocar a Nicolás Maduro el sábado 3 de enero.

En su discurso, Trump dijo que no usará “la fuerza” para tomar Groenlandia, pero envió un mensaje directo de advertencia a la OTAN: “Queremos este pedazo de hielo para nuestra protección. La OTAN puede decir que sí y lo agradecemos o puede decir no y lo recordaremos”.

“Probablemente no conseguiremos nada a menos que decida utilizar una fuerza excesiva, con la que, francamente, seríamos imparables, pero no lo haré (...) probablemente esta sea la declaración más importante que he hecho, porque la gente pensaba que utilizaría la fuerza”, aseguró, y luego agregó: “No tengo necesidad de utilizar la fuerza. No quiero usar la fuerza. No usaré la fuerza”.

“Es muy poco lo que pedimos teniendo en cuenta todo lo que dimos durante décadas. Sé que muchos no nos van a ayudar pero algunos sí. Estados Unidos ha dado trillones y trillones de dólares a la OTAN y dónde ha quedado la gratitud”, apuntó.