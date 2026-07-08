Trump da por terminada la tregua con Irán tras ataques cruzados: "Es una pérdida de tiempo tratar con ellos"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio este miércoles por terminada la tregua con Irán, después de que se reavivaran los enfrentamientos entre ambos países en el Golfo y el estratégico estrecho de Ormuz.

Esta ruta marítima clave para el comercio mundial de hidrocarburos sigue siendo uno de los principales focos de tensión del conflicto, desencadenado a finales de febrero con la ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Teherán quiere controlar el estrecho de Ormuz mediante el cobro de tasas, y ha advertido que atacará a los barcos que no respeten los corredores autorizados. Desde junio, la república islámica está en negociaciones con Washington para encontrar una solución duradera al conflicto.

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"Nos encontramos en un momento delicado en el que se están explorando posibles alternativas a un sistema iraní de peajes o tarifas", dijo a la AFP Andreas Krieg, experto en seguridad del King's College de Londres.

"Irán está enviando una señal clara de que no aceptará ninguna alternativa", añadió.

Los bombardeos iraníes contra al menos tres embarcaciones en los últimos días desencadenaron una ofensiva estadounidense contra objetivos en Irán el martes, a la que Teherán respondió atacando países de la región del Golfo, aliados de Washington.

"Por lo que a mí respecta, ha terminado", declaró Trump el miércoles durante la cumbre de la OTAN en Turquía, al ser preguntado sobre si la tregua con Irán seguía en pie.

"Es una pérdida de tiempo tratar con ellos", añadió.

"Dejaré que nuestros excelentes negociadores sigan hablando si así lo desean, pero yo no lo veo. No me gusta esta gente", acotó.

Los precios del petróleo se dispararon de inmediato un 5% tras sus declaraciones.

La agencia de noticias iraní IRIB reportó el miércoles varias explosiones en los alrededores del estrecho de Ormuz, entre ellas seis en la isla de Qeshm, siete en la ciudad de Sirik y otras más en Bandar Abás, uno de los principales puertos del país.

También se informó de explosiones en la ciudad portuaria de Bushehr, donde se encuentra la única central nuclear civil del país.

La ciudad está situada cerca de la isla de Jark, principal terminal petrolera de Irán, por la que transita alrededor del 90% de las exportaciones de crudo del país.

La prensa estatal añadió que un miembro de la Guardia Revolucionaria murió en el suroeste de Irán.

El mando estadounidense en Oriente Medio (Centcom) afirmó que sus fuerzas atacaron más de 80 objetivos, entre ellos sistemas de defensa antiaérea iraníes, instalaciones de radar costero y 60 embarcaciones ligeras de la Guardia Revolucionaria.

Los bombardeos tenían como objetivo "degradar la capacidad de Irán para seguir atacando el comercio internacional que transita por esta ruta estratégica para el comercio mundial", aseveró.

La respuesta iraní no se hizo esperar. La Guardia Revolucionaria afirmó haber lanzado ataques contra decenas de instalaciones militares de Estados Unidos en Kuwait y Baréin, donde un periodista de la AFP escuchó explosiones.

Ataques en Ormuz

El principal negociador iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, acusó a Estados Unidos de cometer "graves" violaciones del acuerdo entre ambos países, incluida la reimposición de sanciones al petróleo iraní.

Washington revocó las exenciones que permitían ciertas ventas de crudo mientras continúan las negociaciones sobre un acuerdo definitivo al conflicto.

"Las acciones de Irán en el estrecho fueron totalmente inaceptables para Estados Unidos y tendrán consecuencias", declaró a la AFP un funcionario estadounidense.

La agencia británica de seguridad marítima UKMTO indicó el martes que un petrolero fue alcanzado por un "proyectil no identificado" cerca del estrecho de Ormuz.

Los tres barcos atacados navegaban cerca de Omán, cuya propuesta de un corredor marítimo temporal fue rechazada por Irán.

Aunque el tráfico marítimo comenzó a recuperarse tras el acuerdo firmado el mes pasado, Teherán insiste en que no volverá al sistema anterior, que permitía la libre circulación por el estrecho.

FUENTE: AFP.