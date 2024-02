Tribunal de Apelaciones revocó la prisión preventiva de la dueña de la boca donde asesinaron a un niño y su padre

La mujer fue imputada por un delito continuado de suministro agravado, en calidad de autora. En un allanamiento a su casa, se le incautó una balanza de precisión, chips de celular y un celular. La mujer no estaba en la vivienda porque había ido a visitar a su pareja en prisión por comercialización de estupefacientes. Posteriormente, fue detenida y en la cartera le encontraron una bolsa de nylon con 4,32 gramos de clorhidrato de cocaína.

La defensa de la mujer apeló y argumentó que "no se tienen fundamentos válidos para decir que existe semiplena prueba del delito y la participación de la imputada".

El tribunal compartió esos argumentos y en su fallo sostiene que "la prueba con que cuenta Fiscalía no puede ser considerada suficiente, no son elementos de convicción suficientes para entender que la imputada participó en los hechos referidos. En efecto, la prueba que argumenta Fiscalía son testigos, vecinos, que son de identidad protegida y la declaración de otro imputado que lo hizo en sede Fiscal a favor de su caso, en una situación particular por estar involucrado presuntamente en hechos gravísimos, el homicidio incluso de un menor. Se incautó una balanza y ello sería con lo que cuenta Fiscalía, la misma se encontró en el allanamiento que se hizo en el marco de otra investigación".

"No se cuentan con testigos conocidos que señalen a la imputada como vendedora de sustancias estupefacientes, no se encontró droga en el domicilio ni dinero. Por lo tanto, no se entiende como se puede considerar que existe semiplena prueba del delito y la participación de la imputada. No están dadas las condiciones para disponer una medida cautelar de prisión preventiva respecto de una primaria absoluta", agregan los ministros.

Además, la mujer cursa un embarazo en estado avanzado, lo que no fue tenido en cuenta en el caso. "Es evidente el estado de gravidez avanzado, el estado de vulnerabilidad económica y social en el que se encuentra, lo que no fue tenido en cuenta ni por la Sede ni por Fiscalía", sostiene el fallo.

"No se comparte en consecuencia la existencia de semiplena prueba sobre el delito y la participación de la imputada. Respecto a los riesgos procesales, no están acreditados. Si bien existen presunciones éstas no son absolutas. Se refiere por la Sede al entorpecimiento de la investigación que la imputada podría inducir a los testigos para que declaren en forma falsa. No existen indicios o evidencia alguna que ello pueda suceder, por el contrario la imputada está en situación de vulnerabilidad por su condición de mujer, su situación económica, es madre de un hijo pequeño y está embarazada", expresa el dictamen.