Tres muertos y 14 heridos en tiroteo en Texas; no descartan que sea un "acto terrorista"

Tres personas murieron y otras 14 resultaron heridas en un tiroteo en un bar en Austin, la capital del estado de Texas , dijo la policía el domingo.

El tirador, que no fue identificado, también murió, reportó la jefa de la policía de Austin, Lisa Davis, en una rueda de prensa.

Uno de los muertos es el atacante, que fue abatido por oficiales de la policía que respondieron al tiroteo, dijo Davis.

Seguí leyendo Mediador de Omán dice que la puerta de la diplomacia entre EEUU e Irán "sigue abierta"

No se conoce por el momento el motivo del tiroteo, aunque el FBI no descarta que sea un "acto de terrorismo".

"Todavía es demasiado pronto en el proceso para determinar una motivación exacta, pero hubo indicios relacionados con el sujeto y con su vehículo que apuntan a un posible nexo con el terrorismo", declaró en rueda de prensa el agente especial del FBI Alex Doran.

"Por ahora solo estamos en condiciones de decir que potencialmente se trató de un acto de terrorismo", dijo Doran a periodistas.

FUENTE: AFP